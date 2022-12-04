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中國神舟14號返回艙成功著陸 3太空人狀況良好

記者賴錦宏／即時報導
4日晚上8時09分，神舟14號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，三位太空人身體狀態良好。（微博照片）
4日晚上8時09分，神舟14號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，三位太空人身體狀態良好。（微博照片）

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟14號太空人乘組已完成全部既定任務，於周日（12月4日）乘坐神舟太空船返回東風著陸場。

據新華社，北京時間4日晚上8時09分，神舟14號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫護人員確認太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲身體狀態良好，安全順利出艙，神舟14號載人飛行任務取得圓滿成功。

4日晚上7時20分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟14號載人太空船軌道艙與返回艙成功分離。此後，太空船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙成功著陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫護人員確認太空人身體健康。

據報導，今日中午11時1分，神舟14號載人太空船與太空站組合體成功分離。分離前，神舟14號乘組在地面科技人員的配合下，完成了與神舟15號乘組在軌輪換、太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，並與神舟15號3名太空人揮手告別。

據報導，今年6月4日，神舟14號瞄準6月5日10時44分發射。經太空站階段飛行任務總指揮部研究決定，陳冬、劉洋、蔡旭哲3名太空人將執行神舟14號載人飛行任務，由陳冬擔任指令長。

陳冬、劉洋、蔡旭哲3人均為「75後」，全部為中國第二批太空人，亦是中國載人飛行任務以來平均年齡最年輕的乘組。其中，陳冬參加過神舟11號載人飛行任務，劉洋參加過神舟9號載人飛行任務，蔡旭哲是首次飛行。這還是中國載人航天飛行乘組第一次全部由第二批太空人組成。

6月5日10時44分，搭載神舟14號載人太空船的長征二號F遙14運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟14號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。當日17時42分，成功對接於天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約7小時，3名太空人就此展開為期6個月的太空「出差」。

期間，神舟14號太空人乘組分別於9月1日、9月17日和11月17日三次進行出艙活動，並完成出艙活動全部既定任務。

11月30日7時33分，神舟15號3名太空人費俊龍、鄧清明、張陸順利進駐中國太空站，完成與神舟14號太空人乘組的「太空會師」。12月2日晚，神舟14、神舟15號太空人乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國太空站的鑰匙，神舟14號太空人乘組完成全部既定任務。

太空人 北京 天和核心艙

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