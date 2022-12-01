金正恩悼江澤民 唁電推崇「三個代表」思想

江澤民的遺體1日已由專機運抵北京，中共總書記習近平等中共黨政高層前往北京西郊機場迎靈。(新華社)

中共前總書記江澤民 逝世消息傳出後，國際悼念訊息接連傳出。北韓 勞動黨總書記金正恩 表示，感念其誠心誠意支持和聲援北韓，希望「中國黨和政府以及人民克服喪失的悲痛」。

據北韓國營媒體朝中社2日消息，金正恩11月30日就向中共總書記習近平致唁電，他指出獲悉江澤民逝世的悲痛消息，「謹以朝鮮勞動黨、朝鮮民主主義人民共和國政府和全體朝鮮人民以及我個人的名義向總書記同志和中國共產黨中央委員會、中華人民共和國政府、兄弟的中國人民以及故人家屬表示深切哀悼」。

金正恩提到，江澤民「為加強和發展中國共產黨和中華人民共和國、為造福中國人民付出忘我努力，提出『三個代表』重要思想，為中國特色社會主義建設事業做出了巨大貢獻」。江澤民「誠心誠意地支持和聲援我國人民的社會主義事業，為鞏固和發展傳統的朝中友誼作出了積極努力」。金正恩稱，江澤民雖然逝世，但他的業績永垂不朽。

最後金正恩還表示，希望「中國黨和政府以及人民克服喪失的悲痛，在總書記同志的領導下完成社會主義現代化事業中取得更大成就在總書記同志的領導下完成社會主義現代化事業中取得更大成就」。