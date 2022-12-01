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江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

記者陳政錄／北京即時報導
江澤民遺體靈柩下專機。（截圖自央視新聞）
江澤民遺體靈柩下專機。（截圖自央視新聞）

中共前領導人江澤民11月30日逝世，追悼大會將於12月6日舉行。據央視新聞報導，江的遺體1日下午由專機移送北京，中共總書記習近平等中國領導人到機場迎靈，向遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。

據央視報導稱，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等中共領導人到北京西郊機場迎靈，並向江澤民親屬表示深切慰問。中共中央書記處書記蔡奇和治喪委員會辦公室人員、江澤民親屬從上海護送江澤民遺體回到北京。

從畫面來看，習近平和其夫人彭麗媛等人胸佩白花、臂戴黑紗在機場停機坪等待專機降落，專機15時55分降落後，由12名禮兵抬護靈柩走下專機，先下機的，還有坐在輪椅上的江澤民夫人王冶坪，隨後習近平等人向江澤民遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車，前往停靈處。

值得注意的是，江澤民遺體下專機時，由於靈柩上蓋為透明色，仍可清晰見到他戴著招牌粗框眼鏡，這也是中國官媒罕見曝光已故前領導人的遺體。

央視報導稱，當天中午，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行，護送靈柩到上海虹橋機場期間，上海各界群眾在沿途送行。

據江澤民治喪委員會公告，追悼大會將於12月6日上午10時在北京人民大會堂舉行。公告稱，追悼大會默哀時，中國全國人民默哀三分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛三分鐘，防空警報鳴響三分鐘，且中國各地區各部門要認真組織中共黨員、幹部、群眾收聽收看，中國全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

看更多《江澤民逝世》相關報導

習近平等中共領導人在停機坪迎靈。（截圖自央視新聞）
習近平等中共領導人在停機坪迎靈。（截圖自央視新聞）
江澤民夫人王冶坪隨專機抵達北京。（截圖自央視新聞）
江澤民夫人王冶坪隨專機抵達北京。（截圖自央視新聞）
習近平等人三鞠躬。（截圖自央視新聞）
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江澤民 中共 北京

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