恒大食言 每月還錢人民幣8,000元降成2,000元

圖為中國恒大集團香港總部。（路透）

恒大集團 旗下的恒大財富30日在官網宣布，自本月起對2021年12月31日發布的兌付方案進行調整，將現行每人每月兌付人民幣8,000元（約1130美元）調降為每人每月兌付人民幣2,000元（約282美元）。截至目前，恒大財富已完成14期兌付。

恒大財富是恒大集團旗下的財富管理公司，販售各種五花八門的基金及理財產品，但去年爆發財務危機後，引爆投資 人怒火，包圍恒大財富公司，在恒大集團董事長許家印出面宣布分期償還後，才平息眾怒。

澎湃新聞報導，2021年9月，在恒大財富出現逾期未能兌付之後，恒大集團董事長許家印表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。

根據當時披露的兌付方案，對於已到期部分，可選擇現金兌付方案：到期當月月底兌付10%，剩餘部分每3個月兌付10%。對於到期或未到期要求提前兌付部分，可用實物資產抵扣：住宅7.2折、公寓5.4折、商鋪與車位4.8折，每個月下旬開啟線上選房，包含認購日起到申請成功那天的收益；第三種兌付方式是沖抵購房尾款：9月12日24點前已認購任意恒大房子但尚未付清尾款的，可用理財額度抵扣本人或他人的購房尾款。

但三個月後就反悔了，恒大財富發布消息稱，因恒大財富投資的項目資金回籠不理想，原兌付方案難以實施。根據新的兌付方案，兌付方案遵循「先本後息」的兌付原則。

在2021年12月和2022年1月和2月的兌付方案中，恒大財富稱，每月向每位投資人兌付本金人民幣8,000元。剩餘本金低於人民幣2.4萬元的以剩餘本金兌付完為止。

恒大財富表示，公司將通過轉讓、拍賣 、設立信託計畫、訴訟等多種途徑，加快各類資產的處置變現，所得資金將全部用於投資產品的兌付。