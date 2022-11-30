江澤民逝世 中媒、國務院網站變黑白

中國國務院網站也變黑白。（截圖自中國政府網）

中共 前領導人江澤民 11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。消息發布後，新華社、央視、人民網、環球時報等中國官媒、黨媒網站，和由中國國務院主辦的中國政府網等政府機關網站陸續改為黑白色調，社交平台微博 上也引起大量輿論關注，央視新聞微博文章已吸引超過60萬網友留言，但相關內容多設定僅顯示「精選評論」，留言區內充滿「一路好走」的緬懷評論。

據新華社報導，中共中央委員會，中國全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和中國中央軍委30日發布「告全黨全軍全國各族人民書」，表示「極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告：我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

據央視新聞發布的「江澤民同志治喪委員會名單」，主任委員為習近平，委員還包括李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇等中共領導人。

訊息發布後，新華社、央視、人民網、環球時報等官媒、中共黨媒，以及大部分中媒，均陸續將網站改為黑白色調。政府部門方面，中國國務院的中國政府網也改為黑白，央視新聞主播改穿黑西裝、別黑領帶播報新聞。

微博上，江澤民在上海逝世話題衝上熱搜第一，各中媒發布的微博文章，均吸引大量網友留言。央視新聞文章下留言數已超過65萬則，因相關話題多設定只顯示「精選評論」，留言區內多為「一路好走」、「江爺爺走好」等緬懷評論。

新華社公告，自「告全黨全軍全國各族人民書」發布之日起到江澤民追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、中國駐外使領館下半旗誌哀。