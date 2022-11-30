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央視：江澤民過世 享耆壽96歲

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江澤民96歲病逝 曾提出「三個代表」 思想結晶入憲法

中國新聞組／北京30日電
2014年杭州國際動漫節上，出現江澤民的漫畫。江澤民擺出「OK」手勢，可以作為「三個代 表」的一種表達。 （取材自中國網）
2014年杭州國際動漫節上，出現江澤民的漫畫。江澤民擺出「OK」手勢，可以作為「三個代 表」的一種表達。 （取材自中國網）

新華社30日報導，中國前國家主席江澤民30日病逝上海。「三個代表」是江澤民總結其任內的重要理論思想結晶，承襲毛澤東思想、鄧小平理論，載入黨章，成為中共新世紀的建設綱領，並於2004年寫入憲法。

2000年2月下旬，時任中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民南下廣東考察。24日下午，江澤民在廣州市黨建工作座談會上指出：「總結我們黨70多年的歷史，可以得出一個重要的結論：我們黨所以贏得人民的擁護，是因為我們黨作為中國工人階級的先鋒隊，在革命、建設、改革的各個歷史時期，總是『代表著中國先進社會生產力的發展要求，代表著中國先進文化的前進方向，代表著中國最廣大人民的利益』，並通過制定正確的路線方針政策，為實現國家和人民的根本利益而不懈奮鬥。」

2001年7月1日，中共舉行建黨80周年大會，江澤民在大會上全面闡述「三個代表」。他指出，黨要始終代表中國先進生產力的發展要求，要始終代表中國先進文化的前進方向，要始終代表中國最廣大人民的根本利益；正式將江的「三個代表」確定為黨的指導思想，成為中國共產黨的重要政治理論。

中共中央文獻研究室常務副主任冷溶曾說，面對一個迅速變化的世界，如果不能始終站在時代的前列，就有被淘汰的危險。無產階級政黨的性質決定了她必須與時俱進，提出「三個代表」重要思想的一個很重要的原因就在這裡。

中共 共產黨

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