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疫情封控經濟慘 中國電影院營業率僅4成

中央社台北28日電
受到「片荒」及疫情封控等因素影響，中國電影院營業率降到新低，全國影院營業率僅41.7%。圖為2月6日，江西贛州一電影院，市民在取票。（中新社）
受到「片荒」及疫情封控等因素影響，中國電影院營業率降到新低，全國影院營業率僅41.7%。圖為2月6日，江西贛州一電影院，市民在取票。（中新社）

受到「片荒」及疫情封控等因素影響，中國電影院營業率降到新低，全國影院營業率僅41.7%。一些業者期盼12月將重新上映的影片「阿凡達2」能為低迷的電影經濟帶來活水。

網易娛樂引述貓眼娛樂公司的貓眼專業版，27日中國全國影院營業率41.7%，連續4日營業率不足50%；全國營業影院總數5178家，為近半年最低。

一個月前的10月25日，全國影院營業率跌破6成，來到59.70%。僅一個月時間，營業率又迅速掉了18個百分點。

財新網報導，疫情管控中，許多影院持續停工。11月21日至27日這一週，全國電影票房收入人民幣1.12億元（1554萬美元），比前一週下降45.63%，這意味著才剛靠多部新片助推而突破2億元的週票房，又跌了下來。

受疫情影響，作為一線城市大票倉的北京目前僅有14家影院營業，超過9成影院停業。西藏、新疆、青海、寧夏、重慶影院全面停工；內蒙古、東北三省、山西、河北、河南均不足5成影院營業。

根據電影自媒體「市界觀察」，今年的觀影人次也大不如往年，去年9月至11月的累計觀影人次達2.73億人次，今年9月至今還不到1億人次。

據報導，「阿凡達2」將於12月中旬在中國上映，許多業者表示，「如果說能有一部救市的作品，那一定就是它了！」

不過，也有業者較為「審慎樂觀」，認為現在市場太冷靜了，一部電影很難帶動整個市場；「『阿凡達2』可以救市，但也就能救一陣子，也許只能持續到春節檔。」

電影院 疫情 北京

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