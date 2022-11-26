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封逾百日民眾示威 新疆烏魯木齊宣布將「分階段」解封

記者廖士鋒／即時報導
26日早上烏魯木齊官方則宣布「社會面基本清零」，表示將「分階段」恢復低風險區生活秩序。圖為24日晚間當地一棟樓發生火災。(美聯社)
26日早上烏魯木齊官方則宣布「社會面基本清零」，表示將「分階段」恢復低風險區生活秩序。圖為24日晚間當地一棟樓發生火災。(美聯社)

自8月10日以來進入封控（當地官方稱為「靜默」）狀態的新疆首府烏魯木齊，25日晚間出現大量市民走上街頭，高喊「解封」、高唱「義勇軍進行曲」。26日早上烏魯木齊官方則宣布「社會面基本清零」，表示將「分階段」恢復低風險區生活秩序。

據新疆日報旗下「石榴雲」消息，26日上午烏魯木齊市委宣傳部部長隋榮通報了烏魯木齊市有序恢復低風險區生活秩序情況。他宣告，「經評估，已實現社會面基本清零目標」，接下來將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

具體而言細分為三個階段，從「錯峰下樓有序活動」開始、但須外出人員仍須憑有關證明方可外出；第二階段是，當社區或街道範圍內各小區已是低風險區域後，居民可在社區或街道範圍「有序活動」，但會派人巡「及時勸阻越界行為」；第三階段則是低風險區域連成片方可跨區流動，同時恢復商業有限的開放經營，但仍會禁止內用。

官方稱，未來經綜合評估排除疫情傳播風險的，可逐步恢復交通，允許跨區縣流動，駕車出行，點對點上班，有序恢復正常生產生活秩序。

此前，24日晚間當地一棟樓發生火災，造成10人死亡9人受傷，有民眾質疑封控阻礙救援；但當地官方強調發生火災的吉祥苑小區為新冠肺炎疫情低風險區，居民可下樓活動。

而25日晚間，烏魯木齊市內出現大量市民走上街頭，抗議防疫政策，高喊「解封」、並高唱「義勇軍進行曲」。公開資料顯示，烏魯木齊市自8月10日以來一直處於「靜默」之中，封控時程已經接近110天。對於當地官方26日一早宣布「社會面基本清零」，有網友諷刺稱，封控了三個多月，突然間「一夜清零」。

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