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中國疫情快速增加 京滬防疫更嚴格 多地興建方艙醫院

記者陳言喬／即時報導
廣東疫情居高不下，圖為廣東加速興建廣州白雲應急隔離轉運點。（中新社）
廣東疫情居高不下，圖為廣東加速興建廣州白雲應急隔離轉運點。（中新社）

中國新冠本土疫情快速增加！中國國家衛健委今天通報新增本土28883病例（確診2641例與無症狀感染者26242）。北京、上海自24日零時起都將實施更嚴格的防疫措施，多地快速興建輕症方艙醫院與隔離轉運點因應。

中國國家衛健委今天（23日）通報22日0—24時，新增本土確診病例2641例（廣東860例，北京388例，四川272例，重慶215例，上海15例等），廣東的860例中有507例是無症狀感染者轉為確診病例。

新增本土無症狀感染者有26242例（廣東7951例，重慶6728例，北京1098例，上海53例等）。

中國多地連日疫情增加快速，中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔昨天表示，自11月1日以來，中國已經累計報告了25.3萬例感染者，近一周平均每天報告2.22萬例，較上一周增長了一倍。他說，多數省份疫情持續發生，像廣州、重慶，由於人口規模大、人員流動性強、高校等重點場所集中、人員聚集性活動多，加劇了疫情傳播擴散的風險和防控難度。

北京部分，北京疫情日益嚴重，22日新增388例本土確診與1098例本土無症狀感染者，其中有290例是在社會面篩查出病例。北京已啟用新國展輕症方艙醫院。

北京已倡導居家辦公，並從嚴控制下大型活動和全國性會議培訓、會展論壇及考試等聚集性活動。22日起，對所有進返京人員實行落地「三天三檢」，抵京後前3天每天需完成1次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出。另從24日起，市民進入企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店、景區景點等公共場所，乘坐公共交通工具，查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

廣東省廣州市22日新增本土確診病例722例(235例與487例無症狀感染者歸轉)，另新增本土無症狀感染者7735例。廣州市衞健委昨天表示，當前廣州大部分區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷，感染者持續集中在海珠重點區域。針對疫情多點散發態勢，廣東全力搶建方艙醫院和隔離場所，實施分級分類、精準防控。

上海也出現復燃趨勢，上海22日新增本土確診15例與53例本土無症狀感染者。上海昨天宣布，自24日起來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐廳、酒吧、購物中心、超市等公共場所。所有來滬返滬人員，抵滬後在落實現有落地檢、三天三檢等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性的，隨申碼、場所碼展示頁面取消標記提示。

北京市疫情增加，朝陽區啟用吸入式新冠肺炎疫苗接種。（中通社）
北京市疫情增加，朝陽區啟用吸入式新冠肺炎疫苗接種。（中通社）

北京 疫情 檢測

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