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世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

11月22日起 進返北京人員實行落地三天三檢

記者賴錦宏／即時報導
北京市朝陽區一處核酸檢測站，市民排隊做核酸檢測。 中新社
北京市朝陽區一處核酸檢測站，市民排隊做核酸檢測。 中新社

據央視新聞報導，北京市今天召開第420場新冠肺炎疫情防控工作記者會。北京市政府發言人徐和建表示，當前中國疫情點多面廣頻發，北京市連續出現輸入病例，為進一步做好北京疫情防控，最大限度做到早發現、早處置。

北京嚴格進京管理聯防聯控協調機制、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組決定：從明日起，即從2022年11月22日起，對所有進返京人員實行落地三天三檢，抵京後前三天，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

此外，中國國務院聯防聯控機制綜合組制定《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》、《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康監測指南》等4份文件，詳細列明應對措施，指導各地各部門做好新冠肺炎疫情防控工作。

其中，《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》列明，無疫情地區，嚴格按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》（下稱第九版防控方案）確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

對於跨區域流動人員檢測，按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，在機場、火車站、長途客運站、高速公路省界服務區、港口等地設置核酸採樣點，面向跨省流動人員提供「落地檢」服務。

疫情 新冠肺炎 檢測

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