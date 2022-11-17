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習近平峰會行程滿檔 展現中國重返外交舞台企圖

中央社北京17日綜合外電報導
習近平出席在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。美聯社
習近平出席在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。美聯社

中國防疫鎖國期間，中國領導人習近平顯然在外交主舞台上消失，但本週他帶著笑容重返舞台出席多場國際會議，與各國領袖握手會談。北京寄望藉這些交流開始修補中國對外關係。

路透報導，外交官和其他專家表示，北京在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間缺席面對面國際交流，代價沉重。因為中國和美國及一些亞洲鄰國的關係，因為一系列紛爭嚴重惡化。

加上其他國家領袖近幾年也幾乎沒有機會接觸到中國高層官員，習近平本週先是前往印尼峇里島出席20國集團（G20）峰會，再飛到泰國曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，如此密集面對面互動更顯得意義重大。

習近平14日在峇里島與總統拜登（Joe Biden）會談，這是拜登上任後兩人首場面對面會議。隔天他又與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，這也是2016年以來中澳兩國領導人首次直接對話。

中國觀察家表示，中國恢復領袖對話，即使不會立即產生具體結果，本身也具有正面意義。

習近平在峇里島還與法國、加拿大、韓國、義大利、荷蘭和阿根廷的領導人進行雙邊會談，他今晚在曼谷與日本首相岸田文雄會談，並預定與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）對談。

韓國梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）形容習近平忙碌的會談行程是要施展「魅力攻勢」（charm offensive），因為中國為了防疫已將國界關閉近3年，而習近平也剛在中共20大會議取得第3任領導人任期。

他說：「這些會議很可能不足以在棘手的經濟和安全議題上取得進展，但或許能夠防止外交關係進一步惡化。」

習近平這回與拜登的3小時會談，占據了各大新聞版面。這場會議顯示出美中關係解凍的跡象，也促使國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃明年初訪問北京。

曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）則表示，儘管看似有跡象顯示，中國或許願意在一些全球議題上採取邁向合作的初步行動，這些應該被視為實驗而非定局。

拜登在G20峰會結束後返回華府，由副手賀錦麗代表參加APEC會議；習近平則是兩邊會議都親自出席。兩會議舉行地點也都在中國視為後院的區域。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，其他國家領袖本週都在想辦法評估他們目前與中國關係的狀態，「尤其是現在（中國掌權）系統更難接觸得多，比以前更不透明許多」。

習近平在拜登缺席下出席G20團體晚宴，不像他9月參加在中亞舉行的上海合作組織峰會時，獨自缺席11國領導人晚宴。

對中國而言，由於與美國的影響力競爭日益激烈，加上英國對中國愈來愈警戒，這些外交接觸提供北京重新取得主動權的機會。

此外，中國也因為美國想辦法切斷它取得先進半導體技術而受到擠壓。習近平因此與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會談時，發聲反對「脫鉤」以及將經濟和貿易議題政治化，荷蘭的艾司摩爾公司（ASML）正是全球最先進晶片生產設備的製造商。

日本防衛研究所研究員飯田將史分析道：「中國若能挖走盡可能多的美國夥伴，符合自身利益。這樣的思維，反映在習近平與澳洲的（總理）艾班尼斯及韓國的尹錫悅（總統）舉行峰會上，盼藉此強化與兩國關係。」

習近平 拜登 北京

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