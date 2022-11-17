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環時前記者付國豪去世 反送中期間曾表態「支持港警」

記者賴錦宏／即時報導
2019年8月，在反送中事件中，付國豪曾在香港機場被捆綁。曾喊出「我支持香港警察，你們可以打我了！」（微博照片）
2019年8月，在反送中事件中，付國豪曾在香港機場被捆綁。曾喊出「我支持香港警察，你們可以打我了！」（微博照片）

中國官媒「環球時報」前記者付國豪的父親今日（17日）晚上通過今日頭條平台發布消息，指「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻著：無限追息四個大字。」

據頂端新聞引述付國豪父親的話證實，付國豪已於2021年10月去世，並於今年5月安葬在天津家鄉。付國豪父親透露，「孩子離職後，我們一家人陪他和抑鬱症抗爭，但在2021年10月他還是離開了我們，追思會目前尚未確定是否辦理。」

付國豪父親回憶起兒子時情緒激動，他指付國豪大學畢業到北京從事記者，3年的時間裡，一路上經歷了很多，付出了很多，是一個很寬厚的男孩。

翻查資料，付國豪於2019年8月在香港國際機場的反送中風波示威集會中，曾喊出「我支持香港警察，你們可以打我了！」，其後遭示威者用索帶捆綁毆打，事件在中港兩地引發熱議。中共黨報《人民日報》次日發表《付國豪，真漢子！》文章裡稱，「我們出了憤怒，必須強烈譴責！」

另據《澎湃新聞》，17日晚間，從付國豪多位親友處確認，付國豪已經於去年10月去世，並安葬在家鄉天津，付國豪的父親一直在壓抑自己的心情，希望各界不要再打擾家人。

2021年4月，付國豪在微博發文章表示，已在《環時》任職近3年，以目前的收入及經濟狀況難在北京有安身之所，再者要照顧年逾花甲的父母，經再三權衡之後，他只能離開北京和《環時》。

付國豪（右）曾在去年表示，因經濟狀況難在北京有安身之所，且須照顧父母，最終決定離...
付國豪（右）曾在去年表示，因經濟狀況難在北京有安身之所，且須照顧父母，最終決定離職。（微博照片）

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