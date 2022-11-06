浙江貪官逃避調查 金條藏雞鴨魚肚子、放冰櫃

落馬的江汛波將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。（取材自每日經濟新聞）

中國官方「清廉浙江」微信 公眾號6日推出警示教育 專題系列片「警鐘長鳴」，內容介紹到浙江省衢州市委原副書記、原政法委書記江汛波，將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

每日經濟新聞報導，專題片介紹，江汛波退休 3年8個月後，鋃鐺入獄。經法院審理查明，2000年至2017年，江汛波受賄723萬元（人民幣，下同，約100.8萬美元）。最終，法院判處其有期徒刑7年6個月。專題片透露，為逃避組織的查處，江汛波選擇隱匿證據，將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其居住的別墅門口小竹園地下。將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

今年4月8日，中共中央紀委國家監委網站「以案為鑒-退休三年，難逃鋃鐺入獄」一文也曾披露了江汛波的落馬細節。文章透露，2012年7月，江汛波帶隊前往一項目工地開展現場督導時，項目所屬企業董事長陳某某當場塞給他的10萬元紅包。此後一年內，陳某某多次請托江汛波幫助其解決項目推進過程中的難題，為感謝江汛波的支持，他又先後4次在江汛波來工地視察時，為其送上5萬元到20萬元不等的好處費，江汛波均予以收受。

退休3年多後，江汛波最終選擇主動向組織投案。