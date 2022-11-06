我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票

浙江貪官逃避調查 金條藏雞鴨魚肚子、放冰櫃

記者賴錦宏／即時報導
落馬的江汛波將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。（取材自每日經濟新聞）
落馬的江汛波將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。（取材自每日經濟新聞）

中國官方「清廉浙江」微信公眾號6日推出警示教育專題系列片「警鐘長鳴」，內容介紹到浙江省衢州市委原副書記、原政法委書記江汛波，將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

每日經濟新聞報導，專題片介紹，江汛波退休3年8個月後，鋃鐺入獄。經法院審理查明，2000年至2017年，江汛波受賄723萬元（人民幣，下同，約100.8萬美元）。最終，法院判處其有期徒刑7年6個月。專題片透露，為逃避組織的查處，江汛波選擇隱匿證據，將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其居住的別墅門口小竹園地下。將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

今年4月8日，中共中央紀委國家監委網站「以案為鑒-退休三年，難逃鋃鐺入獄」一文也曾披露了江汛波的落馬細節。文章透露，2012年7月，江汛波帶隊前往一項目工地開展現場督導時，項目所屬企業董事長陳某某當場塞給他的10萬元紅包。此後一年內，陳某某多次請托江汛波幫助其解決項目推進過程中的難題，為感謝江汛波的支持，他又先後4次在江汛波來工地視察時，為其送上5萬元到20萬元不等的好處費，江汛波均予以收受。

退休3年多後，江汛波最終選擇主動向組織投案。

退休 微信 教育

上一則

數十央媒記者赴滬採訪 被健康寶「彈窗」回不了家

下一則

治抑鬱回歸田園的90後 花光積蓄焦慮重返城市

延伸閱讀

浙江高校竟買1架飛機當「教具」 未組裝完就成網紅

浙江高校竟買1架飛機當「教具」 未組裝完就成網紅
之江新軍 陳一新任中國國安部長

之江新軍 陳一新任中國國安部長
習人馬再添成員 浙江老部屬陳一新任國安部長

習人馬再添成員 浙江老部屬陳一新任國安部長
中國秋褲成了歐洲禦寒救星 訂單大增100% 排到明年5月

中國秋褲成了歐洲禦寒救星 訂單大增100% 排到明年5月

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？