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即將放寬疫情防控？ 傳陸正籌畫取消航班熔斷機制

記者葉文義／即時報導
外電引述消息認識指稱，中國正制定取消國際客運航班熔斷機制的計劃。（新華網）
外電引述消息認識指稱，中國正制定取消國際客運航班熔斷機制的計劃。（新華網）

彭博引述知情人士指稱， 中國國務院近期要求中國民用航空局牽頭，與相關部委一起，籌畫取消兩年多前因新冠疫情而設置的國際客運「航班熔斷機制」，包括制定相關的防疫措施，此舉也被解讀當局正在研擬放寬疫情防控。

消息刺激下，在陸、港股上市的航空股4日應聲大漲，中國三大國有航空公司股價走勢強勁，中國國航 、南方航空Ａ股均收漲5％以上， 東航漲幅3.4％，國泰航空亦彈4％。

在現行熔斷機制下，國際航空公司的某些入境中國的航班會被暫時停飛一至兩周，具體執行措施取決於航班落地後檢出多少名冠病陽性乘客。香港已在7月叫停類似機制。

根據香港經濟日報，知情人士稱，今年中，中國國務院曾要求相關部委按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，取消航班熔斷機制是其中一步。朝正常化前進的第一步，是增加入境中國的國際航班數量，目前看似已在進行中。

中國民航局上個月曾宣布，今年10月到明年3月末中國的國際客運航班將比去年同期增加逾一倍。東航和南航等中國航空公司都已表示打算增加國際航班數量。

現在似乎已走到第二步，中國高層領導人近期要求監管機構起草一份放鬆熔斷規定的行動計劃。

知情人士指出，第三步是讓民航業國際航班數量逐步恢復至疫情前的水平。不過，目前尚不清楚這兩步的實施時間表。中國國務院和民航局未置評。

國務院 疫情 東航

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