鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

位於鄭州航空港區的富士康工業園即起實行7天靜態管理。（取材自微博）

鄭州 富士康疫情 擴大，鄭州航空港經濟綜合實驗區北京時間2日中午宣布，即起至11月9日12時，港區實行七天全域靜態管理。全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

鄭州航空港區發布：鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部，今天中午發布「關於實行全域靜態管理的通告」。

通告稱，靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測 ，由屬地疫情防控指揮部安排流動採樣人員到社區採樣。全體居民必須配合社區（村）管理，按要求完成全員核酸檢測。凡不參加核酸檢測的，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

通告稱，當前港區疫情防控形勢嚴峻複雜，為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，減少人員流動，快速有效阻斷疫情傳播，依據相關法律法規和疫情防控需要，經區疫情防控指揮部研究，決定自11月2日12時起，在我區實行7天全域靜態管理。現將有關事項通告如下：

一、靜態管理時間：11月2日12時~11月9日12時。

二、靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公交、計程車、網約車等一律停運，其他車輛禁止上路行駛。

三、靜態管理期間，除承擔疫情防控任務和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公，或在所在社區（村）轉為志願者，參與核酸檢測和社區服務工作。除區裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業。其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

四、全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

五、靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測，由屬地疫情防控指揮部安排流動採樣人員到社區採樣。全體居民必須配合社區（村）管理，按要求完成全員核酸檢測。凡不參加核酸檢測的，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

通告自發佈之日起執行，靜態管理時間根據疫情防控形勢適時調整。

鄭州富士康主要園區位於航空港區內，原有員工20萬人，但部分員工已在最近「逃離」，新的靜態管理措施執行後，人員不能流動，無法新增員工進入廠區，產能將受限。