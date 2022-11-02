我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

記者陳言喬／即時報導
位於鄭州航空港區的富士康工業園即起實行7天靜態管理。（取材自微博）
位於鄭州航空港區的富士康工業園即起實行7天靜態管理。（取材自微博）

鄭州富士康疫情擴大，鄭州航空港經濟綜合實驗區北京時間2日中午宣布，即起至11月9日12時，港區實行七天全域靜態管理。全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

鄭州航空港區發布：鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部，今天中午發布「關於實行全域靜態管理的通告」。

通告稱，靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測，由屬地疫情防控指揮部安排流動採樣人員到社區採樣。全體居民必須配合社區（村）管理，按要求完成全員核酸檢測。凡不參加核酸檢測的，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

通告稱，當前港區疫情防控形勢嚴峻複雜，為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，減少人員流動，快速有效阻斷疫情傳播，依據相關法律法規和疫情防控需要，經區疫情防控指揮部研究，決定自11月2日12時起，在我區實行7天全域靜態管理。現將有關事項通告如下：

一、靜態管理時間：11月2日12時~11月9日12時。

二、靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公交、計程車、網約車等一律停運，其他車輛禁止上路行駛。

三、靜態管理期間，除承擔疫情防控任務和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公，或在所在社區（村）轉為志願者，參與核酸檢測和社區服務工作。除區裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業。其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

四、全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

五、靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測，由屬地疫情防控指揮部安排流動採樣人員到社區採樣。全體居民必須配合社區（村）管理，按要求完成全員核酸檢測。凡不參加核酸檢測的，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

通告自發佈之日起執行，靜態管理時間根據疫情防控形勢適時調整。

鄭州富士康主要園區位於航空港區內，原有員工20萬人，但部分員工已在最近「逃離」，新的靜態管理措施執行後，人員不能流動，無法新增員工進入廠區，產能將受限。

疫情 檢測 鄭州

上一則

蘭州3歲童因封控無法送醫亡 網慟：疫情三年，他的一生

延伸閱讀

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？
富士康員工因疫離廠 專家：凸顯中國難走出清零

富士康員工因疫離廠 專家：凸顯中國難走出清零
鄭州富士康闢謠否認園區死人 已報警處理

鄭州富士康闢謠否認園區死人 已報警處理
富士康鄭州廠工人大逃疫 驚動河南省長親自調度指揮

富士康鄭州廠工人大逃疫 驚動河南省長親自調度指揮

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險