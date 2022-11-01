上海迪士尼緊急閉園後篩查園區5800人核酸全為陰性

被滯留園區的網友曬出迪士尼發放的免費晚餐，稱「還不錯」。（澎湃新聞）

上海迪士尼 31日一早緊急宣布封園，所有人員必須核酸檢測 陰性後才能出園，經核查留園的5803人均為陰性，已在當晚10點半全部離開。有被留置的遊客還分享迪士尼分發的免費晚餐，表示「還不錯」。

微信公眾號「上海發佈」消息，上海市衛健委11月1日通報：2022年10月31日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者2例，其中1例確診病例和2例無症狀感染者在隔離管控中發現。

上述消息評論區有網友詢問，請問現在迪士尼情況如何了？遊客都回家了嗎？

「上海發佈」回應：根據疫情防控需要，上海迪士尼度假區自10月31日起暫時關閉，恢復運營時間確定後將及時向社會公告。截至昨晚22：30分，當日全部在園遊客均已安全離開。

之前還有網友詢問：迪士尼篩查情況怎麼樣了？「上海發佈」答復：截至2022年11月1日8時，累計排查管控相關人員5803人，核酸檢測結果均為陰性；累計篩查43.9萬人，核酸檢測結果均為陰性；採集環境樣本216件，核酸檢測結果均為陰性，相關環境均已落實消毒措施。