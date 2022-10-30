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傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

鄭州：富士康廠區未發生重症感染現象

記者賴錦宏／即時報導
鄭州官員表示，「富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控」。圖為員工進入富士康鄭州科技園廠區。（每日經濟新聞）
鄭州官員表示，「富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控」。圖為員工進入富士康鄭州科技園廠區。（每日經濟新聞）

據中國官方「鄭州發布」公眾號消息，10月30日，鄭州航空港區疫情防控指揮部官員透露，「富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控」。富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。

據每日經濟新聞，本次疫情發生後，航空港區立即進入應急狀態，組建河南省鄭州市專家指導團隊，開展疫情風險評估和形勢研判，加強一線處置。本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。

對於近期一些有返鄉意願的員工，本著充分尊重員工意願的原則，航空港區積極與相關員工輸出地政府溝通和協調，在嚴格落實疫情防控規定的前提下，安排公安、交通、屬地辦事處和富士康企業，統一組織人員和車輛，啟動員工點對點返鄉工作。

在返鄉前，「充分尊重員工的去留意願，與企業員工進行充分溝通，去留自願，並做好點對點保障」。按照疫情防控規定，加強返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，協調省內相關地區做好接收，點對點閉環運輸車輛，確保員工安全有序返鄉。

對於自願留在企業生產生活的員工，將進一步優化、細化各項疫情防控措施，定期對廠區、員工宿舍消毒，在確保安全的前提下，全力組織好企業無疫情車間廠區的生產。同時，將積極做好在企員工的食宿、核酸檢測、身體健康保障等工作，為員工提供醫療及關愛服務，開放線上、線下各類諮詢渠道，竭盡全力為員工提供後勤服務及關愛保障。

疫情 鄭州 檢測

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