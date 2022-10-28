普亭視中國為親密盟友 中外交部：高度讚賞

中國外交部發言人汪文斌28日表示高度讚賞普亭對雙邊關係、台灣問題的表態。（圖／截自央視新聞）

針對俄羅斯 總統普亭 日前談到中俄關係時指出，俄國 視中國為親密盟友，中國外交部回應稱，對此高度讚賞，同時也高度讚賞普亭對台灣議題的相關表態。

中國外交部發言人汪文斌28日下午主持例行記者會。針對俄國總統普亭強調，俄羅斯視中國為親密的朋友，汪文斌表示，「我們高度讚賞普亭總統的積極表態，在當前變亂交織的國際形勢下，中俄關係始終保持蓬勃發展勢頭，作為彼此最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，中俄關係始終建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上，目的是促進兩國發展，造福兩國人民」。

汪文斌指出，中國願與俄方繼續加強治國理政經驗交流，推進各領域合作，相互堅定支持對方走符合自身國情的發展道路，堅定支持對方發展振興，始終堅持互為發展機遇，互為全球夥伴，為促進世界和平與發展作出更多中俄貢獻。

另外，關於普亭也表示台灣是中國不可分割的一部分，美國在台灣問題上破壞對華關係是錯誤的。汪文斌再度回應稱，高度讚賞普亭總統的表態，「我想強調的是，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是公認的國際關係基本準則」。

此前中國外長王毅27日與俄國外長拉夫羅夫通話時，指出俄羅斯總統普亭在中共20大後第一時間向習近平發來賀信，「體現了中俄之間高水平的互信和堅定的相互支持」，陸方也將堅定支持俄方在普亭總統領導下，「團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。