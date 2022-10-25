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港股股災 港媒直言與20大有關 散戶只能繼續「躺平」

記者陳言喬／即時報導
香港恒生指數24日大跌1030點，收市報15180.69點，下跌1030.43點，跌幅為6.36％，全日成交金額1617.53億港元。 （中新社）
香港恒生指數24日大跌1030點，收市報15180.69點，下跌1030.43點，跌幅為6.36％，全日成交金額1617.53億港元。 （中新社）

港股昨天出現股災，港媒稱，相信是外資基金藉口中共20大沒有利多經濟政策出爐，或明或暗與中國進行博弈，趁勢倒貨，使港股頓成提款機。

有港媒今天在社論表示，港股昨天暴跌千點，主因是外資基金大手沽貨（做空），即使北水繼續透過「南向通」淨買入港幣67億元股票，也難阻港股跌勢，個中原因與20大有關。

報導稱，首先，投資者原先預期20大即使不會就新冠防疫政策和刺激經濟釋出一些利好股市的訊息，至少會有多少穩定市場情緒的言論，結果未如所願，令人擔心動態清零政策至少會持續到明年兩會（人大、政協），不但妨礙與境外人員正常交往，也影響民眾投資消費意欲，不利中國經濟復甦，外資寧願先套現觀望。

此外，中共新一屆領導班子都是總書記習近平的舊部，而被視為市場派的副總理胡春華未能「入常」，加上市場熟悉的財金官員，如人行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、財長劉昆，都不在中央委員名單之列，意味財金系統大換班，市場解讀為政治忠誠重於經濟，經濟政策恐怕會出現變化。

該文表示，外資最怕面對不明朗因素，先行沽貨離場，盡量將潛在損失減至最小。再者，中共將共同富裕寫進黨章，也令投資者忐忑，擔心中國對科網企的監管不會輕易鬆綁，繼續推動國進民退政策，民企投資意欲減弱，而為了縮小貧富差距，中國可能要規範財富積累機制，涉及稅制改革，不利資本市場，衝擊投資者信心。

港媒並表示，中國堅持動態清零、樓市陷入債務危機、加強對科網股的監管並非新鮮事物，突然成為港股暴跌成因，難以令人信服，不排除是中美背後經濟發展理念不同，以美國為首的外資基金，藉20大經濟和防疫沒政策為由進行博弈，利用其雄厚資本優勢在香港股票市場興風作浪，在金融市場上為香港製造麻煩，順道把港股變成提款機，賺取更大利益。

港媒說，中國新舊領導層交替尚有4個多月時間，短期市場存在不明朗因素，最快要到12月中央經濟工作會議才有機會發出未來具體經濟政策訊號。對港股來說，短期賣壓仍重，恆指恐怕會低處未見低，走避不及的散戶只能繼續「躺平」。

投資 20大 中共

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