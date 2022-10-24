特斯拉中國降價 引發車主拉白布條抗議

特斯拉中國車主拉白布條抗議降價。（取自微博）

特斯拉 中國24日突然宣布中國國產Model 3和Model Y大降價，降幅4%至9.3%不等，引發最近剛買車的車主不滿，紛紛到特斯拉銷售處拉白布條抗議。

按照慣例，特斯拉每次大降價都會引車主集體抗議，此次也不例外，甚至還有特斯拉銷售員已經受到老車主憤怒的「鐵拳」，由於特斯拉已將有一年多未降價，這次降價幅度大，且交車量也多，預期抗議的車主也會變多。

網友上傳的照片顯示，特斯拉剛宣布降價消息，就有不少近期提車的車主組建了「維權群」，要對降價進行抗議。

有車主直言表示，「9.12提車到現在，一個半月不到降了兩次價（其中一次是車險 折價），差了人民幣3.6萬，割了（韭菜）一波又一波，對特斯拉品牌好感度降為0。」

同時，已有特斯拉車主集體上門抗議，網友爆料照片顯示，在某特斯拉專賣店聚集大量車主，針對此次降價討說法，現場還有保安人員維持稚序，避免發生衝突。

此外，還有車主與銷售溝通得知，因為此次降價太突然，一些剛提車的車主很憤怒，有銷售員已經挨打了，特斯拉專賣店這幾天看來都會很「熱鬧」。

目前，特斯拉中國方面還沒有針對此次降價和車主抗議一事，做出進一步的說明。