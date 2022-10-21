我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

園藝高手不要看…5種簡單植物培育方法

傳官員考慮對馬斯克交易進行國安審查 包含推特、星鏈

蝙蝠俠電影「黑暗騎士」 香港戶外放映被禁

中央社香港21日綜合外電報導

主辦戶外電影放映的團體The Grounds今天表示，由於香港審查機構介入，27日舉行的戶外放映活動，無法播放2008年上映電影「蝙蝠俠：黑暗騎士」，但否認取消放映有政治原因。

法新社報導，香港通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處（OFNAA）建議27日的活動不要播放「蝙蝠俠：黑暗騎士」（The Dark Knight）。

香港去年通過「電影檢查修訂條例」准許當局檢查上映的電影內容，考慮是否構成危害國家安全，並可以此取消電影在港上映。

主辦單位The Grounds昨天傳給購票民眾的通知指出，「黑暗騎士」戶外放映被取消是基於「電影、報刊及物品管理辦事處下達的指示」。

通知並沒有說明電影放映取消原因，僅表示改為播放「鋼鐵人」（Iron Man）。

主辦單位發言人告訴法新社，電影、報刊及物品管理辦事處認為「黑暗騎士」的暴力程度，並不適合戶外電影放映活動，並稱這項決定「並非不尋常」。

自從2019年爆發反送中運動以來，香港當局持續打壓言論自由，去年修訂的電檢條例，對於放映未通過審核的電影最高可開罰100萬港幣（約13萬美元）並面臨最高3年有期徒刑。

這項法律允許檢查人員在沒有搜查令的情況下搜查放映電影的場所，檢查是否違反北京對香港實施的港區國安法。

香港當局今年8月禁止曾榮獲金馬獎「最佳動畫短片」的「暗房夜空」（Losing Sight of a Longed Place）放映。

影片中有一幕是2014年「占領中環」運動的畫面，長度僅1秒。創作團隊表示，由於他們不願配合交出修剪過的版本，因而退出放映活動。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）2008年曾報導，華納兄弟（Warner Bros）選擇不在中國上映「黑暗騎士」，當時華納兄弟指出，原因是「有若干上映前的附加條件」，以及「片中的部分元素具有文化敏感性」。但這部電影有在香港上映。

「黑暗騎士」有部分場面在香港拍攝，包括蝙蝠俠在暗夜中現身香港的一棟摩天大樓。內容描述到一名為高譚市（Gotham）犯罪集團工作的中國籍會計師逃往香港，他認為「中國人不會引渡自己人」。

電影 香港 北京

上一則

法拉利等海外知名品牌入駐天貓 迎首個雙11電商大戰

延伸閱讀

XBB.1將成香港主流病毒 專家建議未來半年持續戴口罩

XBB.1將成香港主流病毒 專家建議未來半年持續戴口罩
蔡明亮MoMA回顧展 再現台灣電影新浪潮

蔡明亮MoMA回顧展 再現台灣電影新浪潮
唱紅祝英台 靜婷睡夢中過世 享壽88歲

唱紅祝英台 靜婷睡夢中過世 享壽88歲
聖地牙哥亞州電影節11月3日登場 放映台片「戀愛慢半拍」

聖地牙哥亞州電影節11月3日登場 放映台片「戀愛慢半拍」

熱門新聞

有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36
山東煙台一位婆婆站在餐廳門口迎接賓客，被誤以為是新娘。（擷自星視頻）

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

2022-10-20 11:18
圖為解放軍東部戰區第73集團軍近日進行實戰化戰術演練。（取自東部戰區微信公眾號）

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

2022-10-20 22:14

超人氣

更多 >
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」
遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天