蝙蝠俠電影「黑暗騎士」 香港戶外放映被禁

主辦戶外電影 放映的團體The Grounds今天表示，由於香港 審查機構介入，27日舉行的戶外放映活動，無法播放2008年上映電影「蝙蝠俠：黑暗騎士」，但否認取消放映有政治原因。

法新社報導，香港通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處（OFNAA）建議27日的活動不要播放「蝙蝠俠：黑暗騎士」（The Dark Knight）。

香港去年通過「電影檢查修訂條例」准許當局檢查上映的電影內容，考慮是否構成危害國家安全，並可以此取消電影在港上映。

主辦單位The Grounds昨天傳給購票民眾的通知指出，「黑暗騎士」戶外放映被取消是基於「電影、報刊及物品管理辦事處下達的指示」。

通知並沒有說明電影放映取消原因，僅表示改為播放「鋼鐵人」（Iron Man）。

主辦單位發言人告訴法新社，電影、報刊及物品管理辦事處認為「黑暗騎士」的暴力程度，並不適合戶外電影放映活動，並稱這項決定「並非不尋常」。

自從2019年爆發反送中運動以來，香港當局持續打壓言論自由，去年修訂的電檢條例，對於放映未通過審核的電影最高可開罰100萬港幣（約13萬美元）並面臨最高3年有期徒刑。

這項法律允許檢查人員在沒有搜查令的情況下搜查放映電影的場所，檢查是否違反北京 對香港實施的港區國安法。

香港當局今年8月禁止曾榮獲金馬獎「最佳動畫短片」的「暗房夜空」（Losing Sight of a Longed Place）放映。

影片中有一幕是2014年「占領中環」運動的畫面，長度僅1秒。創作團隊表示，由於他們不願配合交出修剪過的版本，因而退出放映活動。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）2008年曾報導，華納兄弟（Warner Bros）選擇不在中國上映「黑暗騎士」，當時華納兄弟指出，原因是「有若干上映前的附加條件」，以及「片中的部分元素具有文化敏感性」。但這部電影有在香港上映。

「黑暗騎士」有部分場面在香港拍攝，包括蝙蝠俠在暗夜中現身香港的一棟摩天大樓。內容描述到一名為高譚市（Gotham）犯罪集團工作的中國籍會計師逃往香港，他認為「中國人不會引渡自己人」。