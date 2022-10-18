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TikTok日活用戶破10億 直追Instagram、YouTube

記者黃雅慧／即時報導
據陸媒科創板日報報導，18日，Tiktok全球日活躍用戶數突破10億。(美聯社)
據陸媒科創板日報報導，18日，Tiktok全球日活躍用戶數突破10億。(美聯社)

據陸媒消息，TikTok 全球日活躍用戶數量（DAU）在18日突破 10 億大關。此前全球日活突破 10 億的應用程式只有Facebook、WhatsApp、Instagram 和 YouTube等四家公司，如果Tiktok破十億，將是中國互聯網公司首個晉身全球日活十億俱樂部成員，而微信全球日活約在9億左右。

據科創板日報報導，字節跳動內部人士表示，18日，Tiktok全球日活躍用戶數突破10億。該舉一度觸發在線用戶登錄警報，開發人員臨時擴容才允許新用戶訪問。

此前，綜合陸媒報導，TikTok 已定下今年底全球日活躍用戶數要超 10.5 億的目標。截至17日，Tiktok全球日活超過8 億，而抖音系的日活躍用戶在 7.3 億左右。TikTok 目前在全球的滲透率只有不足 20%，抖音在國內則接近 54%。如果到 54% 的全球滲透率，TikTok 在全球日活得再增加 20 多億。

另外，據Sensor Tower近期發布的情報數據顯示，今年 9 月抖音及海外版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 吸金超過 3.15 億美元，年增1.7 倍，蟬聯非遊戲類全球移動應用收入榜冠軍。其中，大約 49.2% 的收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了16.6%的收入；日本市場排名第三，占3.4%。

TikTok 抖音 App

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