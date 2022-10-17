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鄭州市擴大延長封控停工範圍 產業憂供應鏈中斷風險

記者葉文義／即時報導
鄭州市近日新增多起確診病例，加強管控。圖為鄭州機場。(中新社)
鄭州市近日新增多起確診病例，加強管控。圖為鄭州機場。(中新社)

中國河南省鄭州市近日新增多起確診病例，不少當地網友都在網路上反映自己所住的小區已經「被封」。從16日起，鄭州市中原區、二七區、金水區陸續發布加強管控通知，延長區內各類企業暫停生產經營活動時間，產業界則憂心又將面臨供應鏈中斷的威脅。

鄭州市中原區16日發布公告，將進一步加強社會管控、調整部分區域風險等級，並將靜默管理延長至23日18時；二七區、金水區跟進發布類似通知，不同之處僅在於將靜默管理時間延長至22日10時。

由於鄭州市是中國產業重鎮，各區相繼擴大封控範圍及時間，數百萬人行動受到影響，產業界也開始擔心，若封控範圍持續擴大，恐將再度面臨供應鏈中斷的威脅。

據瞭解，目前鴻海集團在鄭州有三個廠區，分別位於鄭州航空港廠區，經開區廠區，中牟縣廠區，目前來看均不在延長封控範圍。

鄭州市中原區新冠肺炎疫情防控指揮部16日發布「關於進一步強化疫情防控及調整部分區域風險等級的通告」，要求按照「應檢必檢，不落一人」的原則，17日、18日、19日每日進行1次核酸檢測。並請市民群眾按照所在街道、社區安排，在做好個人防護的前提下，分時錯峰參加核酸檢測，檢測完畢立即返回居住場所。後續核酸檢測根據疫情防控形勢另行通知。

值得注意的是，中原區除保障市民基本生活和城市基本運行的公共服務類企業、嚴格執行閉環管理的白名單企業外，其他各類企業都被要求暫停生產經營活動。

生活超市、農貿市場、藥店、醫療機構可以營業，經營期間嚴格落實限流、測溫、掃碼、戴口罩、消毒、通風、設立疫情防控監督員等疫情防控措施，餐飲類企業禁止堂食，僅提供快遞外賣服務（無接觸配送），其他營業場所、門店全部暫時停業。

鄭州市中原區新冠肺炎疫情防控指揮部16日發布「關於進一步強化疫情防控及調整部分區...
鄭州市中原區新冠肺炎疫情防控指揮部16日發布「關於進一步強化疫情防控及調整部分區域風險等級的通告」，要求各類企業暫停生產經營活動。(取自IT大智微博)

鄭州 疫情 檢測

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