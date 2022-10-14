北京四通橋事件現場高度戒備 官方急徵看橋員

中共20大開幕前，北京市四通橋昨天發生民眾掛布條抗議事件，引起各界關注。進入今天，四通橋周邊滿布警察及黑色便衣人盯梢巡邏，特別是緊盯試圖停留拍照的路人，高度戒備。Getty Images

中共20大開幕前，北京 市四通橋昨天發生民眾掛布條抗議事件，引起各界關注。進入今天，四通橋周邊滿布警察及黑色便衣人盯梢巡邏，特別是緊盯試圖停留拍照的路人，高度戒備。

更有甚者，還有北京民眾發現，官方昨天下午起緊急招募「看橋員」，部署在全市各人行天橋上及高架橋路口，為期至少15天。特別是人車較多的陸橋，更是駐守重點。

事件發生後引發國際關注，中國官方立刻啟動大規模的網路屏蔽，嚴查相關關鍵字，試圖清除「四通橋抗議事件」的任何蹤跡。

四通橋位在北京市的北三環高架橋與中關村大街交叉口，位處海淀區，一旁為教職員及學生眾多的中國人民大學及友誼賓館，周邊還有許多大學院校及中關村科技聚落，屬北京市內的交通要道。這一路口也是北京地鐵 4號線「人民大學站」所在地。

儘管中國各大網路平台全面刪除相關訊息，連「四通橋」乃至於「勇士 」、「勇者」等詞彙都被屏蔽，但還是有部分北京民眾，仍能從殘留的截圖及境外網路訊息得知。因此，四通橋路口周邊昨天起就進入警戒狀態，今天警力部署更多。

據記者實地觀察，距離路口事發地最近的2個地鐵人民大學站出口，就站了1到2名協警。出口外的路旁停放多輛警車，制服員警則多半駐守在路口的四個角落，每個角落駐守不動的員警至少有3至5人；而接近抗議布條懸掛點的東北、西北角落人數更多。另有一些員警則留在車內，以暗哨方式注意路上的一舉一動。

比制服員警更多的，則是身著黑衣或黑褲的便服安全人員，除了原地駐守也來回走動，比制服員警更注意路過行人、車主的一舉一動，必要時還跟監尾隨。而路邊正向或逆向停放的幾輛廂型車裡，也可看到便衣的蹤影，廂型車成為他們換崗的休息據點。

同時，若有人拿起手機，這些黑衣人更直接站到身後緊盯，要是拍照即迅速制止。記者目睹現場有一名路過的中年男子準備對著四通橋拍照，就被黑衣人制止，並查驗手機。

此外，四通橋路口周邊，還部署了數名來自當地社區佩戴紅袖章的年長志願者。有的志願者在人行道上成為明哨，有的則部署在公車站旁欄杆內的社區空地裡，如同暗哨。

除了四通橋現場，北京民眾發現，為嚴防擴散效應，官方昨天下午起，陸續在行人天橋上及車行高架橋路口旁的人行道上設立崗哨，部署1至2名協警；有的崗哨還架設了帆布材質的哨亭供輪班休息。

官方單位還透過微信招募群組急徵「看橋員」，明言24小時看橋，日薪人民幣320元，「最少幹15天」。

除了實體監控，中國官方更對事件祭出最嚴網路監控。「中國數字時代」網站指出，網管事發後即對「四通橋」、「北京橫幅」、「海淀」等關鍵字啟動屏蔽。為此，中國網友改用「勇敢」、「勇士」、「平安」等詞彙表達關注。然而，這些關鍵字不久後也被屏蔽，連「北京」和「橋」等詞彙也被屏蔽。

「中國數字時代」編輯劉力朋向德國之聲表示，從官方對「四通橋事件」的反應顯示，中國當局可說是審查機器全開，「決心要把這件事壓下去，這種決心是前所未有的」，可說是今年中國最大的網路審查事件。