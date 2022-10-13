延續節慶防疫措施？中疾控局：堅守不發生規模性疫情底線

對於中秋節、十一期間加強的疫情防控措施，中國官方並未明確表示放寬的時間點。圖為上海市民10日在排隊接受核酸採樣。（路透）

中共二十大 前夕，中國疫情 防控發展備受關注。對此，中國官方指出，已經派駐工作組強化邊疆地區疫情防控力量，持續加強疫情防控和應對處置工作，堅決守住不發生規模性疫情的底線。

央視新聞報導，中國疾控局傳防司司長雷正龍13日指出，近期持續面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，「新疆 疫情出現反覆，但總體可控，內蒙古疫情形勢明顯好轉，病例數顯著下降，四川、甘肅、山西等地疫情逐步控制，寧夏、西藏疫情穩定向好，其他部分省份疫情多點散發」。

他強調，「當前全國疫情形勢嚴峻複雜，呈現點多、面廣、頻發的特點，發生局部聚集性疫情的風險依然存在，但總體可控」。在防疫政策上，雷正龍則指衛健委、疾控局加強統籌調度，「指導各地落實國慶日前後疫情防控措施，派駐工作組強化新疆、內蒙古、寧夏、雲南、山西、西藏等地的疫情防控力量」，「各地要壓實四方責任，實事求是，及時客觀報告公布疫情資料，持續加強疫情防控和應對處置工作，堅決守住不發生規模性疫情的底線」。

另外，對於中秋、十一前後加強防控的措施是否會放寬，雷正龍則稱，衛健委將組織評估這些措施對盡早發現、控制疫情、防止疫情規模性反彈的作用，下一步將在堅持「動態清零」總方針前提下、在評估措施效果的基礎上，結合內外疫情防控形勢和病毒變異等因素，「持續完善優化疫情防控政策，統籌好疫情防控和經濟社會發展」。

而中國衛健委發言人米鋒則指出，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格按照第九版防控方案和「九不准」要求，落實屬地、部門、單位、個人「四方責任」，以快制快，阻斷疫情傳播；他並強調要堅決整治「層層加碼」，「關心關愛受到疫情影響的群眾，切實保障他們的生活和就醫需求」。