20大代表陸續抵北京 武警荷槍站路口

北京市的維安工作進一步升級，圖為北京人民大會堂旁的警察。(美聯社)

中共20大 召開在即，中共各地黨代表團陸續抵達北京 ，北京加強保安層級和防疫，中共官媒也加強20大的宣傳力度，為中共20大宣傳造勢。

隨著中共20大鄰近，北京市的維安工作進一步升級，街頭四處可見警車穿梭巡邏，以及荷槍實彈的武警在路口把守，街頭、地鐵也不時有公安攔查路過行人的身分證件。

為嚴控疫情，「十一」長假結束前，北京就開始嚴格限制中國民眾進入北京。北京的地鐵站、商場、餐廳經常可見有民眾因「健康碼」超時或故障等原因，被拒於門外。

據央視新聞，由38個選舉單位選出的2200多名出席中共20大的黨代表，已陸續匯聚北京。昨天上午，內蒙古作為第一批抵達北京的外省市代表團後，貴州、清海、四川、湖南等地代表團也陸續抵達。

此外，新華社昨發布一則8月31日的活動稿稱，中共中央於8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就20大報告征求意見稿聽取各民主黨派人士代表意見和建議。中共總書記習近平在會上強調，「堅持統一戰線是中國共產黨百年奮鬥的一條重要歷史經驗」，要求各黨派人士堅持正確政治方向，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致。

習近平表示，聽取黨外人士對中共20大報告的意見建議，既是政治協商的重要內容，也是黨外人士建言獻策的有效方式。