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中疾控局：不能以「靜默」代替管控 避免「一關了之」

記者葉文義／即時報導
中國國家疾控局傳防司司長雷正龍13日表示，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍畫定風險區域，不能以「靜默」代替管控。圖為北京民眾進行核酸檢測。(取自上觀新聞)
中國國家疾控局傳防司司長雷正龍13日表示，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍畫定風險區域，不能以「靜默」代替管控。圖為北京民眾進行核酸檢測。(取自上觀新聞)

中國國家疾控局傳防司司長雷正龍13日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，要不斷提升疫情防控科學精準水準，要求各地加快精準流調，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍畫定風險區域，不能以「靜默」代替管控。

近期，中國持續面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，局部地區疫情出現反彈。

雷正龍表示，要及時精準畫定中高風險區，及時採取堅決果斷的管控措施，並根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封，方便群眾生活及出行。對風險區域外的學校、餐飲等單位，加強疫情監測，堅決避免「一關了之」，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

同時，要減少疫情防控對群眾的影響。展開疫情處置時，強調科學精準管控的同時，還要講究溫度，全力保障疫情期間群眾生活物資供應和就醫需求，全面統籌社區社會組織、業主委員會、物業服務企業、志願服務人員等多方力量，確保保障到位、服務到位、溫暖到位。同時，呼籲群眾要增強法律意識，嚴格遵守法律法規和政策措施。

雷正龍表示，還應加強對各地疫情防控工作指導。指導各地全面落實第九版防控方案各項政策措施，加強對各地疫情防控政策措施的培訓指導，推動各地嚴格落實疫情防控要求，加強對重點場所、重點人群，特別是交通運輸業客車、貨車司乘人員疫情防控，既要做到疫情防得住，又要保證行業運轉正常發展。

疫情 國務院

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