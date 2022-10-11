提振購屋意願 中國19城發放買樓消費券

中國房地產市場疲弱，為促進房市成交，至少19個城市祭出購屋消費券等措施。圖為8月24日，福建省福州市一處正在建設中的房地產樓盤。（中通社）

中國房地產 市場疲弱，為促進房市成交，至少19個城市祭出購屋消費券等措施。分析認為，此舉可變相減輕買房者資金壓力，進而提升購屋意願。

據澎湃新聞不完全統計，包括河南鄭州 、廣東佛山、江西南昌等至少19個地方政策中提及購房發放消費券等相關活動。

中國房地產研究機構中指研究院最新統計數據顯示，北京 、上海、廣州、深圳等一線城市在「十一」長假期間，房市成交規模均較去年同期下滑，其中北京跌幅高達64%。

在河南鄭州，當地計發放購屋家居家電消費券6000萬元人民幣（約840.6萬美元），只要在9月1日至10月31日之間（以網簽備案時間為準）在鄭州市域內購買商品住宅（不含中古屋和商業用房）且完成網簽備案手續的個人消費者，每人可申領家居家電消費券5000元人民幣（約700.5萬美元）。

報導引述業界人士指出，今年已有多地進行消費券發放工作，以促進當地消費需求。從消費券類型來看，適用範圍多針對零售業、餐飲、文旅等受COVID-19疫情影響嚴重的行業。

分析指出，部分消費券針對電器、家具等房地產上下游產業鏈進行投放。從目前市場回饋的情況來看，購房消費券對市場情緒短期有帶動作用，但對市場的實際提振效果並不明顯。

但也有房市產業人士認為，多地新政提及購房發放消費券，對房地產及相關行業的發展具有一定積極意義。此舉不僅能在一定程度促進購房需求釋放，例如契稅補貼券、家電消費券，也是變相減輕購房者購房資金壓力，透過抵消一小部分購房消費或降低購房群體裝修、家居環節的成本，進而提升購房意願，帶動房市成交。