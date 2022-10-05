央視紀錄片罕見露出多款東風飛彈 專家：警告美國

央視紀錄片「鍛造雄師向復興」，露出多款解放軍東風系列導彈，強調東風系列導彈型號由1984年的3種發展為如今的「數十種」。（取材自中國國防部官網）

中國官媒央視近日播映系列軍事紀錄片，其中罕見露出多款東風系列飛彈，包含東風-15、東風-16、東風-21D、以及東風-41洲際彈道飛彈 等，還展示了至少十幾枚帶有發射器的東風-26B彈道飛彈。

這個系列紀錄片為「鍛造雄師向復興」，由中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄擔任出品人，系列分為「擘畫」、「鑄魂」、「重塑」、「勝戰」、「礪劍」、「強基」、「同心」、「和平」等8集，每集約近50分鐘。

據南華早報報導，紀錄片公開了解放軍 東風系列飛彈，包括東風-15短程彈道飛彈、東風-16中程彈道飛彈、東風-21D反艦彈道飛彈、東風-41洲際彈道飛彈等，並展示至少十幾枚帶有發射器的東風-26B彈道飛彈。

報導引述中國軍事專家宋忠平說法稱，火箭軍的戰略武器本應在中國十一閱兵中展示，但中國十年或五年才組織一次這樣的大型活動，這使得這種紀錄片成為解放軍對美國展示實力的另一個選擇。

宋忠平稱，在與美國軍艦打交道時，具有雙重能力的東風-21D和東風-26飛彈上的常規彈頭，具精確打擊能力，足以阻止美國軍艦進入中國水域。

據指出，東風-21射程為1,800公里；東風-26射程為4,000公里；東風-41洲際彈道飛彈能夠攜帶多枚核彈 頭，射程超過12,000公里，可以打擊美國本土的任何目標。