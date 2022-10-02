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重慶法院對25起養老詐騙案 判82人有罪

記者賴錦宏／即時報導
重慶市多個法院針對25起養老詐騙犯罪案展開集中公開宣判。82人被判刑。（環球時報）
重慶市多個法院針對25起養老詐騙犯罪案展開集中公開宣判。82人被判刑。（環球時報）

中國重慶市多個法院上周四（9月29日）針對25起養老詐騙犯罪案展開集中公開宣判，82名被告受到嚴懲，受害者挽回經濟損失數額達到1440餘萬元（人民幣，約203萬美元）。在受到嚴懲的82名被告中，14人被判處五年以上有期徒刑。

重慶市高級人民法院周日（10月2日）在微信公眾號上公布，法院統籌重慶第二、四、五中級人民法院，以及八個區法院，對20件一審和五件二審養老詐騙案件集中公開宣判。

重慶市高級人民法院解釋，展開集中公開宣判，是為了持續對養老詐騙犯罪保持嚴懲高壓態勢，形成強大震懾效應。

這是法院第四次組織開展養老詐騙案件集中公開宣判活動。法院曾在6月30日、7月29日、8月30日展開三次養老詐騙案件集中公開宣判活動。

另據環球時報報導，為持續對養老詐騙犯罪保持嚴懲高壓態勢，形成強大震懾效應，9月29日，重慶市高等法院統籌市二、四、五中法院及潼南、江北、沙坪壩、開州、萬州、九龍坡、渝中、南岸等8個區法院統一行動，對20件一審和5件二審養老詐騙案件集中公開宣判，82名被告依法受到嚴懲，

其中判處五年以上有期徒刑14人，審判環節為受害群眾挽回經濟損失1440 餘萬元。這是繼6月30日、7月29日、8月30日之後，該市高法院第四次組織開展養老詐騙案件集中公開宣判活動。

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