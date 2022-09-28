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有錢人當心了 財政吃緊海南宣布對「雙高」群體大查稅

記者林則宏／即時報導
中國各地目前都執行「常態化核酸檢測」，以北京為例，必須持有72小時內核酸檢測陰性證明才能進出公共場所、搭乘公共交通工具，核酸費用由政府財政承擔。圖為北京市東城區一處核酸檢測點。特派記者林則宏／攝影
中國各地目前都執行「常態化核酸檢測」，以北京為例，必須持有72小時內核酸檢測陰性證明才能進出公共場所、搭乘公共交通工具，核酸費用由政府財政承擔。圖為北京市東城區一處核酸檢測點。特派記者林則宏／攝影

為落實「動態清零」，中國各地迄今仍執行「常態化核酸檢測」及動輒封城的防疫做法，導致地方財政入不敷出。據財新網報導，近期部分地區已開展稅務稽查行動，其中海南將目標瞄準高收入、高淨值群體。

根據中國財政部的數據，今年前八個月，中國地方一般公共預算收入較去年同期衰退6.5%，但地方財政支出增長6.3%。一增一減，讓不少地方政府今年承受極大的財政收支壓力。

7月，四川省閬中市公開拍賣公辦學校、行政機關、事業單位、國資企業餐廳食材統一配送服務30年的特許經營權，起拍價人民幣1.8億元，被網友嘲諷，閬中成為中國第一個「拍賣飯碗」的城市，而且連未來幾任市長的油水也不留。

本月上旬，國營的蘭州公交集團因已經多個月發不出員工薪水，試行由員工自行跟銀行貸款給自己發薪水，更讓不少網友驚呼：世上還真有貸款上班這種事！

據財新網報導，中國國家稅務總局海南省稅務局、海南省市場監督管理局近日公示，開展2022年度「雙高」人群「雙隨機、一公開」抽查工作，隨機抽取50戶稽查對象組織全面自查，自查期限為10月9日。自查結束後，將根據納稅人自查情況，以風險為導向分析，篩選部分重點檢查對象進行檢查。

報導稱，「雙高」人群通常指高收入、高淨值群體。「雙隨機、一公開」則是中國近年推廣的新型稅務稽查方式，即在監管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開。

財新網指出，「雙高」人群向來是個所稅偷逃稅的重點群體，針對此一群體推出個所稅優惠也是過去中國部分地區招商引資的慣用手段。

根據官方審計報告，2018年至2021年，中國22省市的554名高收入人員通過隱瞞收入、弄虛作假等手段，偷逃個所稅人民幣47.22億元。但近年來，中國個所稅徵管已明顯趨嚴。

事實上，中國早前已經開始對藝人、網紅、網路直播主展開大查稅，多人因此收到鉅額補稅和罰單。藝人鄭爽去年就因偷逃稅，遭上海稅務機關追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣2.99億元。

儘管財新網表示，上海、天津、廈門、成都等地目前暫未採取類似海南此次的稅務稽查行動。但在海南開了第一槍後，會不會有其他省市跟進仍值得「雙高」群體關注。

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