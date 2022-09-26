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向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

中央社台北26日電
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

據維權網24日報導，曾向中共領導人習近平頭像潑墨的董瑤瓊，她父親董建彪傳23日慘死獄中，親屬在停屍間檢視他的屍體，發現全身是傷且肛門出血，政治安全保衛（簡稱國保）稱5天內火化。

報導指出，湖南株州民主人士陳思明24日通報，上午10時許董瑤瓊的堂哥來電，告知董建彪23日慘死監獄的消息。

據維權網24日報導，曾向中共領導人習近平頭像潑墨的董瑤瓊，她父親董建彪（圖）傳2...
據維權網24日報導，曾向中共領導人習近平頭像潑墨的董瑤瓊，她父親董建彪（圖）傳23日慘死獄中。（圖取自twitter.com/weiquanwang）

同樣根據維權網報導，陳思明因向外界披露「潑墨女」董瑤瓊父董建彪慘死獄中，隨即被當地警方逮捕而失蹤。陳思明多年堅持紀念六四，2019年曾拿著六四字樣的紙張站在坦克前，抗議當局往昔的屠殺鎮壓。

報導指出，董建彪因董瑤瓊被送精神病醫院與董母起爭執，去年2月12號帶著汽油威脅燒董母的房子被判刑3年，家屬則是兩年多沒見過董瑤瓊，也不知道她人在哪裡。

董建彪是個礦工，2018年7月得知董瑤瓊潑墨被抓後，他連夜坐車到上海要求上海公安局告知女兒下落，董瑤瓊第3度被關進精神病院不久，又因努力營救女兒而坐牢，23日竟慘死湖南茶陵監獄，國保稱5天內火化。

至於1989年9月26日出生的董瑤瓊人稱「潑墨女孩」，2018年7月藉推特（Twitter）在上海市海航大廈前直播對中共獨裁專制的不滿，抨擊當局洗腦民眾，並朝習近平頭像潑墨汁。

7月4日她被上海警方逮捕，並於16日送回湖南省攸縣老家，以疑患「精神病」為由而關押於株洲市第三醫院，直至8月1日董建彪在醫院與女兒見面後，才知當局定調潑墨行徑是「攻擊國家領導人」。

2019年11月19日董瑤瓊獲保釋後至湖南省攸縣桃水鎮母親住處，維權網報導說，她拘押期間備受酷刑虐待，在精神病院期間被強迫服藥。

去年2月初董瑤瓊再度被失蹤，疑似第3度關進株洲市第三精神病醫院，至今未獲釋。

長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）上月16日發布報告，揭露中國地方政府或警察數十年來藉口「精神病」，把至少近百異議人士強行關進精神病院，並提及董瑤瓊的遭遇。

報告指出，代號「安康」用來維穩的精神病院體是由警察管理，醫生和醫院與中國政府勾結，以非自願住院治療和強制用藥對付受害者，遭逼迫的異議人士通常未經正常程序判定他們是否確實罹患精神病。

「保護衛士」另從二手資料中找到與99名受害者相關的個資，自2015年至2021年，中國至少有144起非自願住院的案例，其中109個醫療院所被點名涉入其中，被箝制的異議分子遍布中國21個省份或城市。

最驚人是幾乎1/3受害者被反覆送進精神病院，其中有2人至少被送超過5次而且關很久，1/2被關逾6個月，有人被關長達逾10年，2/3納入安康體系的個案未經法律規定的精神評估。

他們在精神病院裡飽受凌虐，包括被迫接受痛苦的電療、綁在床上、被強迫在床上穿著髒衣服長達數小時並備受羞辱、被毆打或是不准見家人或律師。

報告指出，中共領導人習近平非常關注「維穩」，2019年編列的維穩預算高達人民幣1兆3900萬元（約1943萬美元），而受害者往往像是被困在噩夢裡，他們不知這樣的待遇何時才會結束。

習近平 中共 警察

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