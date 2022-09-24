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香港實施0+3 專家：仍落後海外恐損本土經濟

中央社台北24日電
香港入境檢疫鬆綁為「0+3」，有經濟學家表示，仍落後於日本及新加坡等地，恐損害本土經濟。圖為香港國際機場。(美聯社)
香港入境檢疫鬆綁為「0+3」，有經濟學家表示，仍落後於日本及新加坡等地，恐損害本土經濟。圖為香港國際機場。(美聯社)

香港入境檢疫鬆綁為「0+3」，有經濟學家表示，仍落後於日本及新加坡等地，難以吸引海外旅客來港，並增加港人外遊消費意願，恐損害本土經濟，認為應立即實施「0+0」。

在強大輿論及商界壓力下，香港政府昨天宣布放寬入境檢疫限制，希望恢復與世界接軌，挽救經濟。

9月26日起實施的「0+3」入境檢疫措施，由海外及台灣經機場來港，不需在酒店隔離，只需3天家居醫學監測，期間入境者會被獲發「黃碼」，可外出，但不能進入餐廳酒吧等場所。

入境後第2天需進行核酸檢測，第3天早上若結果呈陰性會獲發「藍碼」，便可進入餐廳酒吧等場所。港府在23日的記者會中，沒有交代實施「0+0」的時間表。

不過，港府並未同時放寬社交距離措施，目前餐飲處所每檯最多8人，不可舉行超過120人宴會，酒吧每檯最多4人並有營業時間限制。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波24日接受中央社電訪時表示，香港「0+3」入境檢疫措施仍較日本及新加坡等地嚴格，而且實施得太遲，如新加坡今年4月底已實施短期旅客僅須出示完成疫苗接種證明，入境後免檢測、免隔離，可自由活動。

他指出，香港「0+3」措施對入境旅客仍有不少要求，如抵港第2、第4、第6天要進行核酸檢測等，這些限制都影響旅客來港意願，寧願到其他東南亞國家旅遊。

李兆波指出，另一方面，很多海外國家的完全免入境篩檢隔離政策，大大吸引港人，如不少港人已準備下月到正式解封的日本旅遊，令港人消費外流。再加上香港本地社交距離措施未放寬，餐飲業等仍然經營困難。

李兆波說：「現時距離香港完全復常仍然很遠，海外旅客不來，港人消費外流，『0+3』措施是損害本土經濟」，相信今年全年GDP是負成長。他主張政府應立即實施「0+0」，即連家居醫學監測也取消。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁24日向中央社說，從醫學上現在是有條件更進取地實施「0+0」，他相信港府先實施「0+3」是希望較穩妥及減少風險，因可於3天家居醫學監測盡量找到感染者，減低社區傳播風險。

他表示，若實施「0+3」3至4周後疫情沒反彈，可再放寬至「0+0」。因估計本港已有逾95%人口具防重症免疫屏障，疫情反彈機會很微。

金冬雁表示，現在是否實施社交距離措施對疫情影響不大，有關措施也應逐步取消。他相信政府希望各政策有序放寬，一旦疫情真的反彈，也能分辨反彈的原因。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量向中央社表示，已撤離香港的外籍僱員未必會回流香港，香港也應盡快實施「0+0」。

曾與港府官員爭辯COVID-19疫情死亡率的香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢昨天在臉書發文表示，歡迎政府放寬入境檢疫措施，但「距離全面復常，道路仍然遙遠，政府仍需努力！」

香港 醫學 疫情

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