我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／巴拿馬推未來感外觀漂浮屋 輕奢又環保

世說新聞╱顧客皆政要、富豪 華人保鏢講述生死時刻

30萬輛車受影響 博世中國總裁:因缺芯只要露臉就被圍堵

記者林宸誼／即時報導
博世中國總裁陳玉東。中國新能源汽車發展高層論壇官網
博世中國總裁陳玉東。中國新能源汽車發展高層論壇官網

博世中國總裁陳玉東23日表示，今年9月博世中國汽車控制器供貨困難導致30萬輛車受影響，因此從去年開始，他就很少出席論壇，不是不敢去，而是一去就會因為缺芯被圍堵。

第一財經日報報導，陳玉東在中國新能源汽車發展高層論壇上表示，半導體業和汽車業發展的失衡造成了晶片短缺，目前由於缺少整車控制器（VCU），每個月有30萬輛汽車無法完成安裝。

而博世作為主力的VCU供應商也有非常大的困擾，陳玉東說：「22日中午到下午，被四家客戶圍著問什麼時候交貨？都在問第4季的交貨。」

澎湃新聞報導，VCU是實現整車控制決策的核心電子控制單元，一般僅新能源汽車配備，傳統燃油車無需該裝置。

博世既是一個晶片的生產廠，也是最大的晶片使用者和採購者。陳玉東介紹，目前從燃油車到新能源車，一輛車的晶片數量從500片到3000片不等。主要VCU裡面用的晶片大概是750片，博世本身的晶片在每台車上平均只有17片，其中絕大部分700多片都是採購來的，主要來自前十大半導體公司。

陳玉東指出，目前晶片短缺使半導體業和汽車企業失衡造成短缺，每個月基本缺少30萬的控制器，造成很多企業不能完成任務。

此外，汽車行業也同樣面臨著微控制器（MCU）的缺貨情況，MCU影響的不僅是新能源車，還有燃油車。

在日前舉辦的第四屆全球新能源與智慧汽車供應鏈創新大會上，博世中國副總裁蔣健表示，目前汽車供應鏈缺芯情況仍舊存在，「MCU博世自己還是缺的，要向其他供應商買，MCU也是這次缺得最多的。」

MCU被廣泛用於汽車從車身至主控的各環節，是車身動態穩定系統（ESP）、電子控制單元（ECU）等重要模組的核心部件，在燃油車和新能源車上均有使用。

多位業內人士表示，汽車晶片中MCU缺貨最為嚴重。據介紹，目前部分較為緊缺的產品型號交貨周期已經超過50周，較去年同期多了20周左右。

不少業內人士判斷，以MCU為主的汽車晶片缺貨已經不像第2季那樣嚴重，預計第4季可以得到緩解。

納芯微電子董事長王升楊表示，具體到半導體整個產業環節上來看，封裝測試產能已經在全面緩解。從晶圓開始在分化，低壓工藝產能也已經全面緩解，現在比較缺的是高壓BCD工藝和功率器件工藝，這部分的缺口主要源自於汽車、新能源等行業的快速增長。

他認為，近期產能擴建速度還趕不上需求的增長速度，所以汽車相關品類的缺芯還會持續更久一段時間。

汽車 晶片 供應鏈

上一則

救經濟、穩就業？上海修法不再全面禁止路邊攤

下一則

G7反對改變台海現狀 中外交部：望落實一中原則

延伸閱讀

葉倫：台灣是先進晶片唯一來源 構成國家風險

葉倫：台灣是先進晶片唯一來源 構成國家風險
高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元

高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元
車用晶片荒未解 豐田、本田10月續減產

車用晶片荒未解 豐田、本田10月續減產
參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone

參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38

超人氣

更多 >
報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因
又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元
中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年