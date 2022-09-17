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商業模式逐完善 中國有望在2025年開啟太空旅行　

香港中通社9月17日電
隨著商業模式的完善，2025年，中國有望開始亞軌道旅行。圖為北京小朋友在北京科學中心通過VR感受太空人進出太空艙。（中新社）
隨著商業模式的完善，2025年，中國有望開始亞軌道旅行。圖為北京小朋友在北京科學中心通過VR感受太空人進出太空艙。（中新社）

「長征十一號」火箭首任總指揮楊毅強近日接受《環球時報》記者專訪時表示，最遲到2027年，中國商業航天的「春天」便會到來。

楊毅強表示，具體到太空旅行，目前可分三種。第一種是進入空間站，這對遊客的身體、心理素質等有嚴格要求；第二種是以維珍銀河的「白色騎士」為代表的通過雙機身航空運載飛機將遊客帶入太空，但該模式舒適感和安全性較差；第三種就是目前技術較為成熟的亞軌道旅行，適合大部分人群。隨著商業模式的完善，2025年，中國有望開始亞軌道旅行，票價約200萬到300萬元人民幣（約28萬美金到42萬美金）。

報道稱，楊毅強現任中科院空天飛行科技中心主任，不久前，中國最大固體運載火箭「力箭一號」的成功首飛讓參與其研製的公司中科宇航「浮出水面」，而楊毅強作為中科宇航創始人的另一身份遂為眾人熟知。

值得一提的是，此前楊毅強曾表示，太空旅遊可分三步走，第一步便是是亞軌道旅行。目前相關技術較為成熟，可解決火箭故障逃逸、生命保障等問題，且大部分普通人的身體狀況也可適應。

第二步是建立民用空間站，也可稱之為「太空旅館」，人類進入軌道後，可在太空駐留7天甚至更長時間。

第三步是月球旅遊，在月球開展各類科研活動等。

實際上，去年8月，中科宇航已對外公佈亞軌道旅行服務，每次可搭載7人進入100多公里的高空，體驗3-5分鐘的失重感。

此外，日前中國亞軌道運載器重復使用試驗已獲成功。

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