脫口秀一個無厘頭笑話 讓中國股民狂追股票漲停

Housey在脫口秀段子中，表示自己曾是金融行業的從業者，長期在銀行工作。(擷自微博)

中國股市近日出現「無厘頭炒股」奇聞，一名脫口秀演員在表演時調侃自己炒股失敗經歷，他提到了自己炒的那檔股票 的號碼「600759」，稱投資 了12萬（人民幣，下同，約1萬7331美元），最後只剩二萬五。不料，這段表演在網上播出後，這檔股票立即受到追捧。雖然該名演員及該企業均公開澄清，呼籲理性投資，但該股票依然在昨日漲停。

影片來源：YouTube 騰訊視頻

港媒報導，在上周六播出的最新一期《脫口秀大會第五季》上，脫口秀演員House分享自己的投資經歷，表示他買的第一檔股票，證券 代碼為600759，一上來就是一波大漲，第一天賺3000元，第二天賺了5000元。就在他寄希望於通過炒股實現財富自由時，現實迅速「打臉」。從第三天開始，該股走勢急轉直下，第三天虧了4000元，第四天虧了6000元…最終12萬元只剩下了2.5萬元。

本來是一個笑話段子，卻沒想到成功引起了A股散戶的高度關注。12日，「600759」躍居多家股評網熱搜第一，很多網友都在期待今晨節後開盤該股的表現，股吧的評論區有熱情的網友留言助力：「連續17個漲停，House就能回本，加油！」

House曾是金融行業的從業者，長期在銀行工作。House在微博上發文回應稱，只是一個表演內容，他沒真炒這檔股，「我和家人目前都沒有持有這支股票，也沒有這個計畫。股市有風險，投資需謹慎，還請大家理智對待。」

「600759」為中國股市「ST洲際」的代碼，標注「ST」是被特別警示，該公司可能有財務或其他問題，有退市風險。「ST洲際」12日晚也發出公告表示，截至目前，該公司生產經營未發生重大變化。請投資者理性投資，注意風險。

不過，儘管各方都做了提醒，但還是出現了「ST洲際」漲停的魔幻一幕。「ST洲際」周一上午一開盤即漲停鎖死，涨幅5.20%。周二依然上漲1.2%。

有中國媒體評論表示，這難免讓人想到：那些跟風追買的到底是出於什麼考慮？這種投機一旦遭遇損失，又該怨誰呢？不炒股的人或許很難理解這種盲目，而炒股的人當然也只能盈虧自負。

另據證券日報，湖南金州律師事務所合夥人律師易旭表示，「脫口秀演員作為公共人物，在演出時應盡可能對股票的名稱和代碼模糊處理，即使沒有獲利，但仍造成股票大漲大跌，也存在擾亂證券市場秩序的違規嫌疑。」