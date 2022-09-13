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傳出落跑的復星集團創辦人郭廣昌 回中國了

記者林茂仁／即時報導
復星集團董事長郭廣昌。（微博照片）
復星集團董事長郭廣昌。（微博照片）

7月就出國的復星集團創辦人郭廣昌終於回國了，打破之前傳出「落跑」的流言，他13日在個人微博發聲，說他趕在梅花颱風來襲前回到上海，目前正在隔離中。

郭廣昌13日在個人微博中表示，剛剛結束海外幾個月的差旅行程，所幸趕在颱風「梅花」之前回到上海，這兩天正在按防疫要求隔離，作為一家創新驅動的家庭消費產業集團，復星現在有接近一半的產業和員工在海外，所以這次在海外多停留了一些時間，跑了20多個國家，接近40個城市，看到在海外很多企業都恢復到比疫情前更好的水準，還有一些企業在疫情期間更是取得高速增長。

據了解，郭廣昌在2015年就曾歷經一次失聯，當時傳出是「協助調查」某些案件，但之後不了了之，這次郭廣昌出國兩個多月，期間復星集團賣股套現人民幣數百億元償債，讓外界擔心復星集團出現財務危機 ，郭廣昌「落跑」的傳聞不斷，公司股價壓力重重。

復星集團財報顯示，復星集團的資產合計約人民幣8,496.8億元(約1232億美元)，負債約人民幣6,511.5億(約944億美元)，資產負債率高達76.64%，其短期借款人民幣1,236.9億元(約179億美元)，貨幣資金1,176.5億元(約170億美元)，從貨幣資金來看，確實不夠償還短期借款。

疫情 微博 貨幣

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