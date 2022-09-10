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20大倒數 北京1大學因「1學生篩陽」封校

記者林則宏／即時報導
因發現一名學生新冠肺炎初篩陽性，全校師生10日凌晨被迫摸黑接受核酸檢測。（截圖自自北京晚報影片）
因發現一名學生新冠肺炎初篩陽性，全校師生10日凌晨被迫摸黑接受核酸檢測。（截圖自自北京晚報影片）

中共20大將於下個月中召開，為落實官方「以實際行動迎接黨的20大勝利召開」的要求，中國各地、各單位對於疫情防控一率從嚴。位於北京的中國傳媒大學9日發現一名在校生新冠肺炎初篩陽性後，校方在10日中秋節這天凌晨就發布一封致全體師生員工的公開信，宣布對校園實行應急封閉管理。

中國傳媒大學10日3時許在微信公眾號發出的這份公開信稱，「疫情來襲，你我都要聽從指揮，共克時艱」；「請每一位師生員工嚴格落實管控要求，加強自我健康管理，及時關注後續安排，不折不扣執行疫情防控最新工作要求，做好自身健康的第一責任人」。

公開信表示，「疫情防控就是學校頭等重要的工作」。呼籲全體師生對管控舉措給予理解和支持，對第一線工作人員、志願者們給予包容與悅納。

據北京晚報報導，中國傳媒大學10日凌晨已經展開全面核酸檢測。從北京晚報發布的影片可以看到，師生們摸黑一一排隊接受核酸檢測。

中國傳媒大學這名初篩陽性是否確診尚不清楚。根據北京官方10日上午通報，9月9日北京新增16例本土新冠確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。本土確診病例中，8人現住中央民族大學附屬中學，為隔離觀察人員；6人現住北京化工大學昌平校區，為隔離觀察人員。另2例為先前無症狀感染者轉確診。

此外，北京9日新增2例境外輸入確診病例，其中一例為中國大陸籍，9月6日從台灣飛抵北京首都機場，9日在隔離酒店被診斷為確診病例。

北京 疫情 檢測

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