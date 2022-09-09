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新疆伊寧封城逾月引民憤 官媒：應以民意為工作標準

記者廖士鋒／即時報導
新疆烏魯木齊市仍有三區域實施動態分級管理，部分低風險小區居民可外出活動。圖為9月5日新疆烏魯木齊市天山區，市民騎車經過。中新社
新疆烏魯木齊市仍有三區域實施動態分級管理，部分低風險小區居民可外出活動。圖為9月5日新疆烏魯木齊市天山區，市民騎車經過。中新社

中國新疆地區因為疫情防控問題，近日已有好幾處地方政府宣布向民眾道歉，而已經封城一個多月的伊犁州首府伊寧市，當地官媒則強調，每一名官員應以民眾「高興不高興、滿意不滿意、答應不答應」作為衡量工作品質高低的標準，且需要營造良好的社會環境，讓民眾心情舒適舒暢。

伊犁哈薩克自治州黨委機關報「伊犁日報」近日刊出一則評論，指出伊寧市全城靜默管理已經有一個多月，「讓許多群眾產生了焦慮，引發了一些不滿情緒，在網上發貼留言反映訴求，甚至發出一些負面聲音吐槽宣洩」。文章稱，當民眾被封閉在家中一個多月，那種求醫而不得的無助、至親突然離世的錯愕、孕婦的產前憂鬱、獨居老人無人照護的無奈、社區物資配送不及時，碰到類似的煩心事，大家難免會心浮氣躁，火從心起。「這些問題得不到及時解決，群眾有牢騷、有怨言，有些情緒宣洩、需要消化是正常的」。

文章表示，對那些沒有惡意情緒的表達，反映合理的訴求，每一名官員應以民眾「高興不高興、滿意不滿意、答應不答應」作為衡量工作品質高低的標準，用心用情用力真誠地為民眾解決一切困難訴求，真正贏得民眾理解支持。對那些惡意炒作，造謠生事，無理指責的人應依法處理，「營造良好的社會環境，讓群眾心情舒適舒暢」。

公開資料顯示，伊寧市自8月3日起就實行嚴格防控措施，迄今已有30餘天，而9月1日當地官方才開始分批對不同社區解除臨時性靜態管理，目前該市仍大多處於靜態管理狀態中。

而新疆當地官員對於防控過程中的民怨，尤其是物資運送等問題，已經有好幾個地方政府表示道歉，如9月3日晚間中共烏魯木齊市委常委木合亞提．努爾木哈買就防疫工作向市民道歉；9月9日庫爾勒市政府也公開向民眾道歉。

中國新疆伊寧市已封城逾月，目前尚未全面解封。（圖／取自「伊寧市零距離」微信公眾號...
中國新疆伊寧市已封城逾月，目前尚未全面解封。（圖／取自「伊寧市零距離」微信公眾號）

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