北京化工大學爆疫情 中共20大前防疫拉警報

臨近中共20大，北京突增14例新冠本土病例，隨大批學生返京，疫情防控嚴峻。圖為日前位於首鋼園區中國國際服務貿易交易會上的工作人員。（新華社）

臨近中共20大，中國各地新冠疫情 反覆，其中北京 出現多起病例引發緊張。北京今早（7日）通報導6日新增14例本土確診病例，另有兩例來自台灣的境外移入病例。

中國衛健委今早通報6日31個省（自治區、直轄市）和新疆 生產建設兵團報告新增確診本土病例323例。包括四川85例，西藏76例，內蒙古57例，廣東42例，北京14例，黑龍江14例，海南13例等。

另新增本土1247例無症狀感染者，包括西藏389例，黑龍江179例，青海106例，內蒙古81例，山東80例，遼寧77例，四川72例，廣西68例，江西58例，貴州29例，新疆29例，廣東18例等。

北京市疾控中心7日通報，9月6日0時至24時，北京新增14例本土確診病例。

確診病例1為現住中央民族大學附屬中學，社會面篩查人員，9月6日診斷為確診病例。

確診病例2是北京化工大學昌平校區，通過120主動送診、發熱門診篩查發現，9月6日診斷為確診病例。他是在8月28日乘高鐵列車返京。隨後在其同校同學的密接者中又發現5名初篩陽性人員。

確診病例3至14是北京化工大學昌平校區隔離觀察人員，9月6日診斷為確診病例。

北京市官方表示，這起高校相關聚集性疫情再次發出警示，北京疫情防控形勢嚴峻。當前仍有近23萬名高校師生員工將陸續返京返校，各高校要嚴格加強返校報到重點環節防控工作。同時，返校返京人員7日內要嚴格按規定落實核酸檢測頻次，減少流動，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不開展線下聚集性活動。

北京7日還通報4例境外移入確診者，其中2例為來自台灣的台灣籍病例，兩人分別是在8月30日與8月31日從台灣到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，9月6日診斷為確診病例。