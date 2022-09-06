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中國公布「企業500強」 稱規模已與美國500強相當

記者林則宏／即時報導
中國6日發布「2022中國企業500強」榜單。（取自中國企業聯合會網站）
中國6日發布「2022中國企業500強」榜單。（取自中國企業聯合會網站）

中國企業聯合會、中國企業家協會6日發布「2022中國企業500強」榜單，中國前五百大企業的營收總額首次突破人民幣百兆元，並有12家企業年營收超過人民幣1兆元(約1440億美元)。中新網指出，中國前五百大企業的營收增長快於美國前五百大企業，規模總額則已經與美國基本相當。

2022中國企業500強營收總額達到人民幣102.48兆元，比前一年增加12.65兆元，增長14.08%；資產總額人民幣372.53兆元，比上年增加28.95兆元，增長8.43%。

入圍門檻則連續20年提高。2022中國企業500強入圍門檻提高至人民幣446.25億元，比上年提高53.89億元，增長13.74%，為中國企業500強發布以來入圍門檻絕對值提高最多的一年。

2022中國企業500強中，營收超過人民幣1000億元的企業數量增至244家，占比接近50%，淨增22家。

其中，有12家企業營收超過人民幣1兆元，分別為：國家電網、中國石油、中國石化、中國建築、中國工商銀行、中國建設銀行、中國平安、中國農業銀行、中國中化、中國中鐵、中國鐵建、中國人壽。

2022中國企業500強淨利潤人民幣4.46兆元，比上年增長9.63%。淨利潤前十名為：工商銀行、建設銀行、農業銀行、騰訊、中國銀行、招商銀行、華為、中國平安、中國移動、交通銀行。其中，金融業就佔了了七家。

另，2022中國企業500強共投入研發費用人民幣1.45兆元，與上年相比增加1,408.20億元，增長10.78%。研發強度提升至1.81%，為「五連升」並創下新高。其中通信設備製造業平均研發強度為14.16%，航空航天業為14.08%；半導體、集成電路及面板製造業為7.02%。

這份榜單也反映出當前中國地產業面臨的挑戰。今年入圍中國前五百大企業的住宅地產企業有48家，比上年減少8家，為連續兩年較大幅度減少。住宅地產業的淨利潤也加速下滑，增速為-13.34%，為連續第二年負增長，也是淨利潤增速連續第四年大幅下降。

中新網指出，2022中國企業500強的營收總規模相當於美國500強的97.74%；資產總額相當於美國500強的106.46%，已連續兩年超過美國500強。

但中國企業聯合會常務副會長兼理事長朱宏任表示，盡管已有不少中國企業的規模進入世界前列，但以世界一流、國際競爭力的綜合性標準來衡量，中國真正能引領全球科技和產業發展的一流企業仍不夠多。

營收 入圍 利潤

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