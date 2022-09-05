成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

受到四川瀘定規模6.8地震 影響，成都今天中午震感強烈，當地許多因疫情 被封控的民眾疑惑若往外跑「算不算違法」，已有當地的高風險區的社區管理人員在群組要求居民不要下樓。

中國多地正經歷COVID-19疫情並堅持以動態清零方式應對，官方宣布局部地區或全城「靜默」。在四川省會成都，今天起展開第3輪全市居民核酸檢測，多個街道或社區嚴格管制出入。

今天中午12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，距離此次震中226公里的成都市區也有明顯震感，成都一名市民拍攝的家中畫面顯示，地震發生時吊燈發生了劇烈的晃動。

下午，網傳一張關於成都市成華區一處疫情高風險小區物業在微信 群組裡呼籲居民不要下樓的截圖，經健康時報詢問，該名工作人員說，「地震再嚴重也嚴重不到哪去，在家裡待著是最安全的」。

瀟湘晨報則報導，地震發生時，成都雙流區的蔣女士正在社區裡做核酸檢測，她說震感持續了11秒左右，但大家比較淡定，排著隊把核酸做完後才返回家中。

在自媒體、微信公眾號「法律先生」上，一些網友詢問：規模6.8的地震，封控在家，還不知道會不會餘震不斷，此時往外跑，算不算違法？

有些人認為這是屬於「緊急避險」、「命都快沒了還防甚麼疫」，也有網友留言說：「這個問題成為問題本身就是問題」，獲得不少按讚。

部分網友則是提醒，有些居民樓用鐵鏈鎖門防止居民在疫情期間外出，如今要逃生遇到困難，誰該負責？