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成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

中央社╱5日電
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

受到四川瀘定規模6.8地震影響，成都今天中午震感強烈，當地許多因疫情被封控的民眾疑惑若往外跑「算不算違法」，已有當地的高風險區的社區管理人員在群組要求居民不要下樓。

中國多地正經歷COVID-19疫情並堅持以動態清零方式應對，官方宣布局部地區或全城「靜默」。在四川省會成都，今天起展開第3輪全市居民核酸檢測，多個街道或社區嚴格管制出入。

今天中午12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，距離此次震中226公里的成都市區也有明顯震感，成都一名市民拍攝的家中畫面顯示，地震發生時吊燈發生了劇烈的晃動。

下午，網傳一張關於成都市成華區一處疫情高風險小區物業在微信群組裡呼籲居民不要下樓的截圖，經健康時報詢問，該名工作人員說，「地震再嚴重也嚴重不到哪去，在家裡待著是最安全的」。

瀟湘晨報則報導，地震發生時，成都雙流區的蔣女士正在社區裡做核酸檢測，她說震感持續了11秒左右，但大家比較淡定，排著隊把核酸做完後才返回家中。

在自媒體、微信公眾號「法律先生」上，一些網友詢問：規模6.8的地震，封控在家，還不知道會不會餘震不斷，此時往外跑，算不算違法？

有些人認為這是屬於「緊急避險」、「命都快沒了還防甚麼疫」，也有網友留言說：「這個問題成為問題本身就是問題」，獲得不少按讚。

部分網友則是提醒，有些居民樓用鐵鏈鎖門防止居民在疫情期間外出，如今要逃生遇到困難，誰該負責？

一些四川網友感慨，夏天以來，當地遭逢高溫、限電、疫情，現在又遇到地震。

四川人在網上寫段子，苦中作樂。（取自微博）
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地震 疫情 微信

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