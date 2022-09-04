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中共20大前夕 新華社長撰文強調宣傳習思想

中央社台北4日電
中共總書記習近平。(美聯社)
中共總書記習近平。(美聯社)

中共20大召開前夕，官媒新華社長傅華發表文章強調，新華社要宣傳中共總書記習近平的思想，並且「不站在黨的隊伍之外」、「不偏離習近平指引的方向」、「不離開習近平和黨中央的視野」。

傅華在2日於中國網信雜誌以「努力建成國際一流新型全媒體機構」為題發表文章。文章強調，新華社是黨的新聞輿論工作重鎮，必須旗幟鮮明講政治，持之以恆加強習近平新時代中國特色社會主義思想網上宣傳，做為新聞報導邏輯起點，「聚焦核心、維護核心、宣傳核心」。

傅華在這篇文章中，提出「3個一分鐘」，強調做到「一分鐘都不站在黨的隊伍之外；一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向；一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野」。

文章稱，新華社深入學習貫徹習近平關於網路強國的重要思想，不斷增強移動網路時代新聞報導傳播力、引導力、影響力與公信力。「努力建成國際一流新型全媒體機構，積極占領網上輿論陣地，更好履行黨中央喉舌、耳目、智庫職責，更好擔當舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務 」。

文章強調，要管好網路意識形態安全陣地，打贏輿論鬥爭每一場戰役，守住意識形態每一寸領土，是主流媒體必須肩負的時代重任。

當前，世界百年未有之大變局加速演進，西方對我（中國）的遏制打壓變本加厲，輿論攻擊一刻未停，意識形態鬥爭更加尖銳，網路成為輿論鬥爭的主戰場；要「有效開展輿論引導和輿論鬥爭，提高管得住硬功夫」。

文章進一步提及，面對紛繁複雜的國際輿論環境，新華社加強海外社交媒體平台帳號建設，提高國際傳播能力，這些帳號的總粉絲量超過2.8億，多名對外傳播的「網紅記者」帳號粉絲量突破百萬，積極講好中國故事、傳播中國聲音，及時澄清、堅決回擊涉及中國核心利益的攻擊抹黑，形成「大珠小珠落玉盤」的傳播效果，國際輿論場的中國音量不斷放大。

文章說，今年下半年將召開的20大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，「做好習近平總書記和習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳報導，意義更加重大」。

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