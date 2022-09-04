評論：中共沒有挑戰習的派系 未來10年都如此

明鏡媒體集團創辦人何頻剖析，中共黨內沒有挑戰習近平權力的派系。(美聯社)

明鏡媒體集團創辦人何頻剖析，中共 黨內沒有挑戰習近平 權力的派系，如果未來產生新的政治派系，也只是習底下的分支，會為了「爭寵」而戰，而非挑戰習，至少未來10年都會如此。

何頻3日於德國 之聲中文網發表題為「20大—『百家爭寵』習近平」評論，內容作上述表示。

何頻指出，現在中共黨內沒有挑戰習權力的派系，過去5年就是如此，未來10年也將是「百家爭寵」局面。中共20大權力關鍵點判斷，不在於習是否連任，而是他如何分配權力。

習近平集權遭到質疑，這卻沒有影響他推行一系列強硬政策，打擊貪腐權貴、軍隊體系顛覆變革、形成自己的人事班底。何頻認為，習上台10年幾乎掃平權力派系，摧毀以巨商為中心的權貴群體，打壓有民主自由理念的政治異議分子，從軍隊到元老、從官僚到商人、從知識分子到百姓，已看不到有對習構成有力量的挑戰。

修改憲法明示了習要打破原有任期制，繼續掌握三位一體最高權力，「對此沒有疑問，是判斷20大的基本常識」，何頻說，因此該問的問題是，在20大上，習近平底下權力結構怎樣形成。

人們常將習與毛澤東、鄧小平相比，認為習沒有毛鄧的權威與民間聲望。何頻直言，這是對的，但是習和毛鄧相比有一個最大不同點，也就是無論是毛澤東時期或鄧小平時期，中共內部都有龐大且錯綜複雜的派系，這是中共戰爭和內鬥的結果。

江澤民掌權前階段，受制於中共元老；在後階段受牽制於太子黨、秘書幫、共青團。胡錦濤遇到了一個更難駕馭的時代，權貴同盟的結果，除了他們快樂進行交易外，民間社會也有了豐富的空間。

習在地方上沒有強勢作風，改革成績也乏善可陳，不過無論是什麼原因，習在中南海的表現都出乎意料，他對權力的掌握遠超過了毛鄧。中共內部現在不存在清晰或隱藏的派系，對於習個人權力不構成真正威脅。

何頻分析，如果未來中共還會產生新的政治派系，也只是習底下的分支，他們會為了爭寵而戰，而不是挑戰習，至少未來10年會如此，其實過去5年也是如此。

何頻認為，中共權力體系封閉性可見愈趨緊閉，外界對於中國局勢判斷能力愈來愈弱，原因在於「真實訊息非常罕見」；如果沒有20大的結果，可能很難知道許多海外流行的說法都正好與中國現實相反。