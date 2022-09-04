中國涉疫103城創新高 6500萬居民靜態管理

近日全中國有26個省市自治區的103座城市報告疫情，創2020年初疫情出現以來的最高紀錄。(新華網)

據中媒報導，近日全中國有26個省市自治區的103座城市報告疫情 ，創2020年初疫情出現以來的最高紀錄。其中，包括7座省會城市、1座直轄市在內的33座城市因疫情處於部分或全部靜態管理，超過6500萬居民受影響。

財新網報導，繼海南、西藏、新疆 、青海、雲南等多個旅遊目的地省份陸續出現疫情，相繼實施靜態管理後，進入8月底、9月初，河北、四川、遼寧、廣東等地疫情抬頭，管控措施快速升級。

8月25日，石家莊鹿泉區實施全域靜態管理；8月29日，大連市宣佈嚴控主城區人員流動，為期5天；31日，鞍山市岫巖縣實施全域靜態管理；9月1日起，成都市全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施全域靜態管理的超2000萬人口城市；同省的阿壩州馬爾康市、西昌市也在全域靜態管理中；9月2日，深圳市龍華、羅湖、福田、龍崗、南山、寶安區分別發布通告，宣布實施全區靜態管理。

有分析指出，此時的中國防疫 政策正面臨兩難，如果繼續採取嚴格防疫模式，固然還是有較大可能控制住疫情，但成本和代價勢必越來越大，不光經濟發展會一再受到衝擊，而且人民生活依然會有諸多不便，尤其關鍵的是，疫情反彈沒完沒了，嚴格防疫不知何時結束。

反之，如果像西方那樣放開，疫情大規模蔓延，不排除死亡人數大增的可能性，而一旦如此，不僅會反噬中國內部宣傳的「人民至上，生命至上」防疫理念，而且社會大眾未必能接受，有可能出現新的民怨。

目前來看，輿論上有許多聲音認為，中國防疫政策的優化和改進與病毒特性的變化、全球防疫形勢的變化相比有所遲緩和過於謹慎。尤其是在嚴格防疫模式副作用不斷顯現和許多地方的防疫措施出現層層加碼、一刀切的情況下，中國確實有相當多的人希望防疫政策及早與時俱進。

在此背景下，一些務實理性的聲音建議中國中央遲早要到來的對世界重新開放和人民生活恢復正常早做準備，許多人甚至期待即將在10月中旬召開的中共第20屆黨代表大會將會是優化防疫政策的時間視窗。