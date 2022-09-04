上海封城賣麵包遭罰8.5萬美元 輿論聲援籲撤銷

上海巴黎貝甜麵包店。（取材自微博）

上海市市場監管局近日針對連鎖烘焙店巴黎貝甜開罰人民幣58.5萬元（約8.5萬美元），理由是在4月封控期間，麵包生產及銷售地點與許可證不符。這項裁罰引起輿論譁然，呼籲官方撤銷。

據公開資訊，今年4月上海封城 期間，巴黎貝甜於閔行區老虹井路100號的培訓中心生產麵包，提供社區團購，解決當時上海民眾的物資問題。

然而在4月27日，市場監管局執法部門帶隊調查後稱，培訓中心地址與生產許可證工廠地址不同，屬於未經許可從事食品生產經營活動行為，涉嫌違反「食品安全法」相關規定，研議作出行政處罰。

巴黎貝甜在4月23日至26日封城期間，平價出售於培訓中心製作的麵包，累計生產團購套餐400份，每份套餐售價人民幣125元至170元（約18至25美元）不等，總共收入5萬8500元（約8508美元）。這筆金額被官方認定為「不法所得」，並被沒收。

據上觀新聞、香港01報導，經過數月調查後，上海市市場監管局於8月12日對巴黎貝甜的關聯企業上海艾絲碧西食品有限公司作出沒收違法所得、沒收違法生產的工具設備，並且罰款人民幣58.5萬元的行政處罰決定。

報導指出，近日這項裁罰消息公告後，引發輿論譁然，不少網友紛紛表達對於巴黎貝甜的支持，指出在封城期間就是靠著團購他們製作的麵包糕點過日子；也有人提到，店家讓他們在封控期間仍有蛋糕可以慶生。

於此同時，輿論也大力批評官方「矯枉過正」、「秋後算帳」，不查惡意漲價卻罰為老百姓烤麵包的人；有人號召以實際消費行動挺巴黎貝甜。

中國企業家雜誌報導稱，「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」，一紙罰令讓這個本來頗具溫情的故事，變成了一場冰冷的事故。

報導提到，疫情期間的上海，獲取日常生活物資非常困難，連一瓶可樂都成了近乎奢侈的強勢貨幣。在這樣的背景之下，巴黎貝甜將本可以留用的麵包販售給周邊居民，即使有獲利的內在驅動，客觀上也幫助受困居民解決了最基本的生存需求。

報導指出，巴黎貝甜卻因此被罰款近人民幣60萬元，「不要說那些受惠者不能理解救命恩人的遭遇，普通人也難以接受這樣的處理方式」。

目前在中國的微博、微信 等社群 平台上已陸續出現各式聲援與呼籲，希望上海市政府撤銷對巴黎貝甜的處罰。

對於來自民間的呼籲，上海市市場監管局官方微信公眾號於3日發布回應稱，考慮了企業違法行為的持續時間、涉案金額等實際情況，依據「食品安全法」給予從輕處罰，「目前案件尚在法定行政復議和行政訴訟權利救濟期間，企業可以藉由法定程序提出異議，我們將積極妥善做好相關工作」。