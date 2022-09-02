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中國「南旱北澇」持續 華東大部分地區恐出現夏秋連旱

記者林則宏／即時報導
圖為8月22日江西省廬山市一處臨湖洲灘上土地因缺水乾裂。中新社
圖為8月22日江西省廬山市一處臨湖洲灘上土地因缺水乾裂。中新社

今年夏天，中國出現「南旱北澇」現象。上海《澎湃新聞》報導，中國國家氣候中心近日召開的秋季全國氣候趨勢會商會預估，今年秋季，中國西北地區東部、華北、東北南部和西北部、內蒙古東部等地降水將較常年偏多。但華中南部、華東大部分地區降水將較常年偏少2～5成，可能出現夏秋連旱。另，今年秋颱也會比常年同期偏少。

中國國家氣候中心並預計，今年秋季，中國大部地區氣溫將接近常年到偏高，其中青海南部、四川西部、西藏等地偏高1～2℃，氣溫季節內變化大。北方大部分地區初霜凍日期將較常年偏晚。

這場氣候趨勢會商會預估，2022年秋季，西藏東部、西南地區西部和北部、西北地區東部、華北、東北地區南部和西北部、華東北部、華中西北部、內蒙古東部、華南南部等地降水較常年偏多，其中華西秋雨總體偏強，但空間分布有差異。

與常年同期相比，河南西北部、陜西大部、寧夏南部、甘肅東南部、青海東部、四川北部、西藏東南部、廣東南部、廣西東南部、海南等地降水將偏多2～5成。

不過，湖北東部、安徽南部、江蘇南部、上海、貴州東部、湖南、江西、浙江、福建北部、廣西東北部、新疆大部等地秋季降水將偏少2～5成。

中國國家氣候中心指出，預計今年秋季（9月至11月），在西北太平洋和南海海域將有8～10個颱風生成，較常年同期（11個）偏少；其中2～3個將登陸或明顯影響中國，接近常年同期（2.3個）。颱風強度總體偏弱，主要影響區域為華南和東部沿海區域。

河南 甘肅 新疆

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