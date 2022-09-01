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Angelababy恐改名 中國再增新禁令「不允許這件事」

記者黃保慧／即時報導
資深編劇汪海林透露廣電總局要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。圖／摘自微博
資深編劇汪海林透露廣電總局要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。圖／摘自微博

中國27歲女星辣目洋子從一位拍攝短影片的網紅，轉型成演員，最近在節目「演員請就位」引起關注，就在當紅之際突然改回本名「李嘉琦」，就有陸媒透露，資深編劇汪海林表示，中國廣電總局已下令，藝人名字不能使用外國名，就連女星Angelababy也不能用英文，以後只能稱楊穎。

辣目洋子稍早前在微博發文表示，「大家好，即日起，我將恢復本名李嘉琦，我媽說，一切還是本來的好，聽媽媽的話，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦，人生酸甜苦辣，每一個人都是自己生活的主角，我只是你餐桌上偶爾的小調料，定個新目標，當好調料包小辣」。

資深編劇汪海林也在今天於微博發文表示，「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許」。許多高人氣明星因藝名取外國名，都因此被點名，消息一出引起網友討論，不少人認為「管太多了」、「個人自由完全沒了」。

其實，中國近來為整頓娛樂圈，下了不少禁令，除了禁「娘炮」，也停止「男男戀」為主的劇情，就連古裝片也有許多限制，劇和電影的題材也是嚴格審視。

Angelababy未來恐只能稱楊穎。圖／摘自微博
Angelababy未來恐只能稱楊穎。圖／摘自微博

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