我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／科學家破解「永生水母」基因 人類有望受用

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

中國地產巨頭半年財報 萬科增長 碧桂園衰退

記者林茂仁／即時報導
中國房企龍頭萬科30日公布今年上半年財報，呈現營收及淨利雙升的局面，今年上半年營收人民幣2,069.2億元（約300億美元），年增23.8%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣122.2億元（約17.7億美元），年增10.6%。路透
中國房企龍頭萬科30日公布今年上半年財報，呈現營收及淨利雙升的局面，今年上半年營收人民幣2,069.2億元（約300億美元），年增23.8%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣122.2億元（約17.7億美元），年增10.6%。路透

中國房企龍頭萬科今（30）日公布今年上半年財報，呈現營收及淨利雙升的局面，今年上半年營收人民幣2,069.2億元（約300億美元），年增23.8%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣122.2億元（約17.7億美元），年增10.6%。

新浪財經報導，儘管上半年房地產業挑戰巨大，萬科依舊實現公司在年初所說的業績止穩回升，並保持健康的財務狀況，經營現金流為正，融資成本保持行業低位，信用評級業內領先。

萬科財報顯示，上半年在官方的「三條紅線」規定中保持財務良好的「綠檔」，經營性現金淨流入人民幣82.9億元，年增22.2%；持有現資人民幣1,410.7億元，遠高於短期借款和一年內到期的有息負債總和人民幣626.4億元，覆蓋倍數為2.3倍；淨負債率35.5%，連續21年低於40%。

萬科表示，上半年克服疫情對施工的不利影響，實現交付11.5萬套住宅，今年以來，萬科竣工規模保持增長，實現竣工面積1443.7萬平方米，年增17.8%，預計全年竣工面積將與年初計畫基本持平。

另一家房企碧桂園也公布今年上半年財報，碧桂園今年上半年營收人民幣1,623.6億元，淨利潤人民幣19.1億元，雖然相較去年同期雙雙衰退，但在地產同業紛紛虧損的情況下，表現相對平穩，今年上半年已經交付住宅25萬套，預估下半年將再交付50萬套房屋。

碧桂園總裁莫斌表示，房地產市場從去年下半年下行至今，已經在底部盤整，目前最重要的是市場信心的恢復，但應該不會這麼快，碧桂園對未來市場有信心，把財務預算規劃從今年6月做到明年6月，相信屆時市場應該能恢復到健康發展的狀態。

營收 房地產 利潤

上一則

四川重慶供電恢復正常 西南地區缺電緩解

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
中國房企財報 上半年業績暴跌 業界料「金九銀十」難有起色

中國房企財報 上半年業績暴跌 業界料「金九銀十」難有起色
中國房企上半年業績滑鐵盧 業界料旺季難有起色

中國房企上半年業績滑鐵盧 業界料旺季難有起色
中國房企碧桂園預警 上半淨利劇減98%

中國房企碧桂園預警 上半淨利劇減98%

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光