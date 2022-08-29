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中國「預製菜」疫下紅火 鈉含量超標「吃一頓鹹一天」

記者賴錦宏／即時報導
在某電商平台上售賣的一款聰廚預製菜「湘西外婆菜」，每100克中鈉含量高達1250毫克。（取材自中新網）
在某電商平台上售賣的一款聰廚預製菜「湘西外婆菜」，每100克中鈉含量高達1250毫克。（取材自中新網）

疫情期間，做成半成品的預製菜火了，憑藉乾淨的包裝、快速的出菜，深受消費者青睞。五分鐘一盤魚香肉絲，八分鐘一盤香菇滑雞，即便是廚房「小白」，也可分分鐘做出一桌大餐。但鈉含量普遍過高，嚴重超標。

如果仔細研究下預製菜的配料構成，很多預製菜成分表顯示，含鈉量驚人，有的甚至達到每100克食物中含鈉1000毫克以上。

據中新網，根據《中國居民膳食指南2022》建議，成年人每天攝入食鹽不超過5克。一般食鹽中鈉含量約40%，也就是說建議成年人每天攝入鈉不超過2000毫克。

調查發現，很多預製菜每100克中鈉含量達到500毫克左右，在某電商平台上售賣的一款聰廚預製菜「湘西外婆菜」，每100克中鈉含量達到1250毫克。一款谷言「紅燒肉」每100克中鈉含量達到560毫克。

很多預製菜重量在300克到500克之間，如果按照上述「每100克中鈉含量500毫克左右」計算，一份重量300克的預製菜鈉含量達到1500毫克。吃一份就接近建議標準了，更別說多吃了。

「實際上，我們一頓飯就有可能吃兩三包預製菜，因為分量真的很小，300克的預製菜熱好後也就一小碗那麼多。」有消費者表示。

這意味著，有可能你吃兩份預製菜，就已經達到了上述建議標準。公開資料顯示，每100克食品中鈉含量100毫克以下才算是低鈉食品。

試吃了一些預製菜，魚香肉絲、紅燒排骨等應有盡有，花樣極多。但有個共同特點，就是醬汁較多，味道偏鹹。有分析指出，預製菜會在肉的表面多裹上一層澱粉，醬料裡多加一些糖鹽油，再放一點合規合量的防腐劑，而這些步驟在正常家庭做菜過程中基本是不會存在的。

還有研究指出，中國消費者口味分散，較為多元化，但人類天性嗜甜，嗜鹽，預製菜目前也是在不斷摸索國人消費口味；另外，這或和預製菜工藝有關，中國大陸的預製菜目前工業化滲透依然受到工藝、冷凍技術的製約。

不僅僅是這些預製菜中含鈉，你平時吃的水果、蔬菜、穀物中都含鈉。如果每頓飯再吃含鈉量過高的預製菜，每天攝入的鈉可想而知。

實際上，不僅僅是食鹽，如上所述，在糖、油等含量上，很多預製菜也過高。 《中國居民膳食指南2022》建議，糖的攝入量，每天不超過50克，最好控制在25克以下；烹調油25至30克。

《中國居民膳食指南2022》還建議，少吃深加工肉製品，建議鈉從蔬菜中獲取。

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